Melonen – Sommerfrische zum Genießen

Die süße Leichtigkeit des Sommers…

Wenn draußen die Temperaturen klettern, sehnen wir uns nach Leichtigkeit – Sonne auf der Haut und Erfrischung auf dem Teller. Was könnte da besser passen als Melonen? Die kugelrunden Sommerstars überzeugen nicht nur durch ihre Frische, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit, gesunde Inhaltsstoffe und einen Hauch Exotik. Ob Picknick im Park, Gartenparty oder einfach ein entspannter Nachmittag auf dem Balkon – Melonen gehören zum Sommer wie Sonnencreme und Flip-Flops. Und das Beste: Sie bringen Farbe, Freude und Geschmack auf jede Tafel – ganz ohne viel Aufwand.

Frisch, fruchtig, voller Power

Melonen sind wahre Naturtalente: Mit über 90 % Wasseranteil sind sie der ideale Snack für heiße Tage. Gleichzeitig liefern sie wertvolle Vitamine wie A, C und B6 sowie Antioxidantien und Kalium. Das stärkt nicht nur die Abwehrkräfte, sondern unterstützt auch die Haut bei der Regeneration – perfekt nach einem Sonnenbad.

Wusstest du? Wassermelonen enthalten Lycopin – ein sekundärer Pflanzenstoff, der für die rote Farbe verantwortlich ist und als Zellschutz gilt.

Aber Vorsicht: Geschnittene Melonen sind anfällig für Krankheitserreger, besonders dann, wenn diese ungekühlt gelagert werden. Immer wieder waren es Melonen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland und anderen Ländern als Ursache lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche festgestellt wurden. Dies berichtet das niedersächsische Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover des LAVES.

Von klassisch bis kreativ: So schmeckt der Sommer

Melonen sind kulinarische Multitalente. Natürlich schmecken sie pur am besten – gut gekühlt und in große Spalten geschnitten. Doch wer experimentierfreudig ist, entdeckt schnell neue Lieblingsrezepte – weiter unten findet ihr einige Rezeptideen! Für einen besonderen Wow-Effekt Melonen mit einem Kugelausstecher in kleine Bällchen formen und mit frischen Beeren, Minze und etwas Limette servieren – sieht toll aus und schmeckt noch besser!

Mediterraner Melonensalat: Wassermelone, Feta, Minze, etwas Limettensaft – ein schneller Sommerhit.

Melonensuppe: Kalt püriert mit Joghurt, Chili und Minze – eine leichte Vorspeise für heiße Tage.

Gegrillte Honigmelone: Kurz auf den Grill gelegt und mit Serranoschinken serviert – ein delikates Highlight.

Erfrischende Drinks: Melonen-Smoothies oder selbstgemachtes Wassermelonenwasser sind perfekte Durstlöscher.

So findest du die perfekte Melone

Beim Melonenkauf ist der richtige Reifegrad entscheidend. Achte auf:

Klangtest: Reife Wassermelonen klingen beim Klopfen tief und hohl.

Duft: Honig- und Cantaloupemelonen verströmen einen süßlich-fruchtigen Geruch, wenn sie reif sind.

Schale: Ein gelber Fleck auf der Unterseite deutet auf natürliche Reife hin.

Zu Hause sollten aufgeschnittene Melonen stets im Kühlschrank gelagert und innerhalb von 2–3 Tagen verzehrt werden.

Nachhaltig genießen

Auch beim Fruchtsnack lohnt sich ein Blick auf die Herkunft:

Regional vor international – Achte in den Sommermonaten auf Melonen aus Südeuropa, statt auf Importe aus Übersee.

Bio bevorzugt – Besonders bei Schalenkontakt (z. B. beim Schnitzen oder Dekorieren) empfiehlt sich Bio-Qualität.

Zero-Waste-Tipps:

Melonenkerne rösten und als Topping nutzen

Die Schale als Obstschale oder Dessertschiffchen verwenden

Reste einfrieren und als Eiswürfel in Drinks geben