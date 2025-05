Rückruf wegen Erstickungsgefahr – Magischer Filzstift mit magischen Bildern

Hachette Livre und Juratoys geben einen Rückruf des Artikels Magischer Filzstift mit 4 doppelseitigen magischen Bildern ab 2 Jahren mit der EAN 3700217391478 bekannt. Die Unternehmen erklären, dass der Artikel aufgrund einer sogenannten Nicht-Konformität mit den Sicherheitsbestimmungen für Kinder unter 3 Jahren zurückgerufen wird. Eine Nicht-Konformität bedeutet, dass ein Produkt nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards entspricht.

Die Ursache für den Rückruf liegt in der Größe bestimmter Kleinteile. In diesem Fall handelt es sich um die Kappe des beiliegenden Stifts sowie den Schaumstoffstempel. Kleinkinder könnten diese Teile in den Mund nehmen und verschlucken. Das Verschlucken dieser Kleinteile stellt durch die mögliche Blockierung der Atemwege eine Erstickungsgefahr dar.

Es besteht Erstickungsrisiko! Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Magischer Filzstift mit 4 doppelseitigen magischen Bildern

Altersempfehlung: 2 Jahre

EAN: 3700217391478

Referenzcode: J09147

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen oder Händlern reklamiert werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller