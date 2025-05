Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Salmonellen in Reformhaus Kürbiskernen

ReformKontor GmbH ruft Reformhaus Kürbiskerne mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten in der 200g und 500g Packung zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in den betroffenen Warenchargen im Rahmen nachgelagerter Untersuchungen Abweichungen in der mikrobiologischen Qualität festgestellt, konkretisiert wird dies jedoch nicht, obwohl gerade diese Information für Endverbraucher im Falle eines Falles sehr wichtig gewesen wäre.

Einer Meldung des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zufolge wurden Salmonellen nachgewiesen.



Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten!

Betroffene Artikel

Reformhaus Kürbiskerne

Inhalt: 500g, Art.: 5351, Charge 111640, MHD: 03.08.2026

Reformhaus Kürbiskerne

Inhalt: 500g, Art.: 5351, Charge 111154, MHD: 14.06.2026

Reformhaus Kürbiskerne

Inhalt: 200g, Art.: 5349, Charge 111153, MHD: 13.06.2026

Reformhaus Kürbiskerne

Inhalt: 200 g, Art.: 5349, Charge 111638, MHD: 03.08.2026

Kund:innen können betroffene Packungen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Kundeninformation >

Produktabbildung: ReformKontor GmbH & Co. KG

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller