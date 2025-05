Mit PayPal an der Ladenkasse zahlen – einfach nur bequem, oder?

PayPal ist ein Online-Zahlungsdienst, mit dem Nutzer weltweit einfach, sicher und schnell Geld senden und empfangen können. Der Dienst wird schon heute beim Online-Shopping oder für privaten und geschäftlichen Zahlungsverkehr in Echtzeit verwendet. Nun strebt das Unternehmen über APP und Smartphone auch Zahlungen in Supermärkten und im Einzelhandel an. So ganz neu ist das allerdings nicht, schon seit Jahren kann über verschiedene Wallets via Smartphone mit PayPal gezahlt werden. Was die wenigsten wissen, für Geschäftskonten gibt es ebenfalls schon lange eine Debitkarte.

Drei Fragen an David Riechmann, Jurist und Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW

Der US-amerikanische Zahlungsdienstleister PayPal will in Kürze seine Dienste an deutschen Ladenkassen anbieten – erstmalig in Europa. Mit einer neuen Funktion in der PayPal-App sollen dann Einkäufe im Einzelhandel per Smartphone bezahlt werden können. Was praktisch klingt, kann zur Schuldenfalle werden, warnt David Riechmann, Jurist und Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW.



Warum ist der Einzelhandel interessant für PayPal?

Weil bargeldloses Bezahlen immer beliebter wird. Laut einer aktuellen Studie werden inzwischen mehr als die Hälfte der Umsätze im stationären Handel mit Karte oder Smartphone bezahlt. Auch wenn bei der Anzahl der Transaktionen Bargeld noch knapp vorne liegt, zeigt der Trend klar in Richtung digitaler Zahlmethoden. Für PayPal ist das eine Chance, sich ein weiteres Geschäftsfeld zu erschließen – inklusive der Möglichkeit, auch Ratenzahlungen direkt im Laden anzubieten.

Was ist problematisch an der Ratenzahlung mit der App?

Sie klingt bequem, birgt aber große Risiken. Wer etwa den Wocheneinkauf in Raten zahlt, geht damit oft einen Kreditvertrag ein – mit hohen Zinsen und möglichen Zusatzkosten. So kann schnell der Überblick über die monatlichen Verpflichtungen verloren gehen. Gerade für Menschen mit knappem Budget kann das in eine Schuldenspirale führen. Und: Solche Ratenkäufe werden als Kredit gewertet und wirken sich negativ auf den Schufa-Score aus.

Welche Alternativen gibt es?

Neben Giro- oder Kreditkarte gibt es seit Juli 2024 auch das neue europäische Zahlungssystem Wero. Man benötigt dafür ein Konto bei einer teilnehmenden Bank oder Sparkasse. In Frankreich etwa ist es schon sehr weit verbreitet. Es ermöglicht Überweisungen ganz ohne IBAN und BIC – und wird künftig auch an Ladenkassen verfügbar sein. Damit lässt sich die Abhängigkeit von US-Anbietern reduzieren. Und nicht zu vergessen: Bargeld ist nach wie vor ein wichtiges Zahlungsmittel. Es schützt die Privatsphäre, hilft beim Haushalten – und funktioniert auch dann, wenn mal der Strom ausfällt, wie zuletzt in Portugal und Spanien.

Quelle: Verbraucherzentrale NRW