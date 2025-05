Ja-Wort über den Dingen: Trauungen auf Sagenfelsen Loreley

Hochzeit – Für den schönsten Tag im Leben kommen viele Orte in Frage. Manche Paare heiraten lieber traditionell in einer Kirche. Andere bevorzugen eine Zeremonie im Freien. Romantische Schlösser sind beliebte Optionen. Sie haben oft weitläufige Gärten und bieten eine märchenhafte Kulisse. Aber immer mehr Paare wählen ungewöhnlichere Orte. Strände, Bauernhöfe oder sogar Museen.

Jetzt gibt es einen weiteren, ganz besonderen, mythisch aufgeladenen Ort: die sagenhafte Loreley. Auf dem 125 Meter über das obere Mittelrheintal hinausragenden Schieferfelsen können sich Paare ab sofort das Ja-Wort geben. Direkt am berühmten und herrlich exponierten Burg Katz- und Burg Maus-Blick der UNESCO-Welterbe-Stätte werden sowohl standesamtliche als auch freie Trauungen zu einem emotionalen Statement mit unvergesslichem Weitblick.

Hier – über den alltäglichen Dingen – erleben Braut und Bräutigam zusammen mit ihrer Hochzeitsgesellschaft auf stilvollen 30 Sitzplätzen und an Stehtischen eine über alles herausragende Trauungszeremonie. Auf Wunsch ist eine Trauung im öffentlichen Bereich direkt an der Loreley-Statue möglich. Für den Sektempfang bietet ein Pavillon vor der Tourist Information auf dem Loreley Plateau bis zu 40 Personen Platz, auch im Bistro Am Mythischen Fels ist Fläche für indoor 90 Personen und outdoor auf der Terrasse bis 50 Personen. Auf Wunsch begleitet die echte Loreley mit ihrem goldenen Kamm persönlich die schönsten Stunden am schönsten Tag im Leben. „Sollte der Himmel doch einmal zu Tränen gerührt sein, können an Regentagen auch Pavillons aufgebaut werden, in denen die Trauung dann vollzogen wird“, so Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin Loreley Touristik GmbH.

Einladende Aussicht trifft attraktive Preise

Lust aufs Ja-Wort an einem neuen, einzigartigen Ort macht nicht nur dieser selbst. Auch der Preis für die aussichtsreiche Location auf der Loreley bewegt sich in einem attraktiven Rahmen: Mit Auf- und Abbau der Stühle, Tische und Deko betragen die Kosten für 1,5 Stunden 595,00 Euro inkl. MwSt. Sollte es länger dauern, so fallen für jede weitere halbe Stunde 50,00 Euro an. Gibt die Loreley dem Paar persönlich ihren Segen mit auf den Weg, begnügt sie sich mit schlanken 50,00 Euro. Als Alternative ist nach Fertigstellung der Mythoshalle auf dem Loreley Plateau im Sommer 2025 auch dort eine Trauung nach Absprache möglich.