Rückruf: WE Fashion ruft Mädchenkleider Ella Leonora zurück

Zalando informiert über einen Rückruf von Mädchenkleidern Ella Leonora der Marke WE Fashion. WE Fashion teilt mit, dass der Gürtel am Kleid zu lang ist und für Kinder eine Gefahr darstellt. Kinder könnten sich verheddern oder stolpern. Die Kleider sollte man nicht mehr anziehen. Eine andere Möglichkeit: Kürzen Sie den Gürtel oder verwenden sie das Kleid ohne Gürtel

Der Artikel wurde von WE Europe BV, Reactorweg 1013542 AD, Utrecht, Niederlande von Juli 2024 bis April 2025 auf dem Zalando Online-Marktplatz verkauft.

Betroffener Artikel

Mädchenkleid

Bezeichnung: Ella Leonora

Marke: WE Fashion

Artikelnummer: 45256264

Barcodes/EAN: 8720715955397, 8720715955403, 8720715955410, 8720715955427, 8720715955434, 8720715955458, 8720715955373, 8720715955380

Zalando-Artikelnummer: WF523F0IA-A11

Typ/Modellnummer: Auf den Hängeetiketten findet sich die Artikelnummer 45256264, der Produktname „Ella Leonora Dress“ und die Barcodes/EANs (8720715955397, 8720715955403, 8720715955410, 8720715955427, 8720715955434, 8720715955458, 8720715955373, 8720715955380.

Die Chargennummer 1808854, der Produktname und die Barcodes/EANs befinden sich außerdem im Inneren des Kleides auf den eingenähten Pflegeetiketten.

Das Kleid kann auch ohne Gürtel getragen werden. Alternativ kann der Artikel kostenlos zurückgesendet werden.

Kundenservice

WE Europe BV, Reactorweg 1013542 AD, Utrecht, Niederlande, wecustomerservice@wefashion.com

Kundeninformation >

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller