Rückruf: Falscher Deckelaufdruck bei Zarte Filets vom Hering Tomate Burgunder Art von Appel

Die Maris Food GmbH informiert über den Rückruf einer Charge des Artikels Appel Zarte Filets vom Hering Tomate Burgunder Art, in der 200g Dose mit der Charge L09S078 und dem MHD 19.03.2029. Der Artikel wurde in den Märkten der Handelsketten von Edeka, Transgourmet und Bartels-Langness in den Regionen Niedersachsen Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen und Bayern verkauft.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei vereinzelten Artikeln fälschlicherweise das Produkt „Appel Zarte Filets vom Hering in Tomaten-Creme“ auf dem Deckel aufgedruckt ist. Der Inhalt wie auch die deklarierten Allergene entsprechen jedoch dem Deckelunterteil.

Allergiker:innen, die normalerweise Filets in Tomaten-Creme kaufen, sollten unbedingt die Unterseite der Dose beachten.

Betroffener Artikel

Appel, Zarte Filets vom Hering Tomate Burgunder Art

Inhalt: 200g

Produktionsdatum: 19.03.2025

Haltbarkeit: 19.03.2029

Verpackungseinheit: ovale Metalldose mit Aufziehlasche

Dosenunterteil und Deckel stimmen nicht überein

Betroffen sind nur Produkte, bei denen Dosenunterteil und Deckel nicht übereinstimmen.

Die Maris Food GmbH und die Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen.

Alle anderen Artikel und Chargen der Marke Appel sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Kundinnen und Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, werden gebeten, das Produkt nicht zu verzehren und können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Verbraucher können sich unter der Telefonnummer 04721/6050 melden.

