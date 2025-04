ÖKO-TEST: Zucker, Zusatzstoffe und Bisphenol A – schlechte Noten für Energydrinks

Zunehmend mehr Organisationen und Ärzte sprechen sich für eine Beschränkung des Verkaufs von Energydrinks an jüngere Menschen aus. Diese Getränke enthalten hohe Mengen an Zucker, künstlichen Zusatzstoffen und Koffein. Koffein ist eine Substanz, die eine stimulierende Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat und unter anderem die Herzfrequenz erhöhen kann. Zusätzlich kritisiert das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST in vielen getesteten Produkten das Vorhandensein der Chemikalie Bisphenol A. Bisphenol A ist eine organisch-chemische Verbindung, die beispielsweise bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird und im Verdacht steht, gesundheitsschädliche Auswirkungen zu haben.

ÖKO-TEST hat 22 koffeinhaltige Energydrinks getestet. In den meisten Produkten steckt laut ÖKO-TEST zu viel Zucker. In einigen umstrittene Zusatzstoffe. Außerdem hat das von ÖKO-TEST beauftragte Labor in fast allen Getränken die Industriechemikalie Bisphenol A (BPA) nachgewiesen – häufig in Gehalten, die die Verbraucherschützer als „stark erhöht“ einstufen.

BPA kann das Hormonsystem beeinflussen und ist seit 2016 offiziell als reproduktionstoxisch eingestuft. Es wird auch mit erhöhtem Brustkrebsrisiko, Übergewicht, neurologischen Schäden und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern in Zusammenhang gebracht.

Nach einer Einschätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) soll BPA außerdem bereits in sehr geringen Mengen das Immunsystem beeinträchtigen. Deshalb hat die EFSA vor zwei Jahren die am Körpergewicht orientierte Tagesdosis an BPA, die sie noch für gesundheitlich vertretbar hält – den TDI – stark abgesenkt.

Bei der Bewertung im Test rechnet ÖKO-TEST mit einer 60 Kilogramm schweren Person – das entspricht etwa dem Gewicht von Jugendlichen. Bei über der Hälfte der Testprodukte sind die BPA-Gehalte so hoch, dass ein Jugendlicher den TDI der EFSA zu mehr als 100 Prozent ausschöpft, wenn er täglich eine 250-Milliliter-Dose trinkt.

Nur bei zwei Produkten im Test werten die Verbraucherschützer kein BPA ab, da es laut Laborbericht nicht nachweisbar oder nur in sehr geringen Mengen enthalten war. Dennoch: Kein Energydrink schafft eine bessere Note als „ausreichend“.

Quelle: ÖKO-TEST