Wilde Nacht – Dunkel-Safaris für Familien in Baden-Württemberg

Im Urlaub darf es auch für kleine Gäste mal etwas später werden. Deswegen bietet Deutschlands Süden auch nach Sonnenuntergang noch viele tierische Abenteuer für Familien. Die folgende Übersicht zeigt, wo Nightlife und Wildlife eine familienfreundliche Verbindung eingehen.

Exkursion ins Abendrot: Auf tierischer Tour im Wildparadies Tripsdrill

Über 60 vorwiegend einheimische Tierarten leben im naturnah gehaltenen Wildpark Tripsdrill: Von Wolf und Luchs bis Fischotter und Rotmilan. Bei einer abendlichen Tour mit einem Tierpfleger bekommen Interessierte ab acht Jahren einen Einblick in ihre Gewohn- und Eigenheiten. Treffpunkt ist jeweils um 18:30 Uhr vor dem Gasthaus Wildsau-Schenke. Von dort aus geht’s dann auf tierische Exkursion ins Abendrot.

tripsdrill.de

Im Vampir-Revier: Fledermaus-Erlebnistour in Gruorn

Wie und wo leben Fledermäuse? Wie jagen und was fressen sie? Bei einer abenteuerlichen Nachtsafari im ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen tauchen Familien mit zwei fledermauskundigen TrÜP-Guides in die faszinierende Welt der schwäbischen Vampire ein und erfahren in einem 15-minütigen Film, wie spannend sich ein Fledermausjahr gestaltet.

muensingen.com

Nachtaktive Krabbeltiere: Hirschkäfer-Führung im Kinzigtal

Bei einer abendlichen Hirschkäfer-Führung im Mittleren Kinzigtal dreht sich alles um die nachtaktiven Insekten. Mit festem Schuhwerk und Taschenlampen geht es in den Wald, um die größte Käferart Mitteleuropas in ihrem natürlichen Lebensraum zu entdecken. Die Männchen erkennt man an ihren imposanten Geweihen. Was es sonst noch über Hirschkäfer zu wissen gilt, vermittelt das Team des NABU Mittleres Kinzigtal.

nabu-mittleres-kinzigtal.de

Frühe Vögel: Morgendliche Vogelstimmen-Erkundung in Schramberg

Zilp-Zalp und Co. sind die Stars der Vogel-Tour mit Reinhard Günter und Karl Pröbstle vom BUND-Ortsverband Schramberg. Wenn die Zugvögel aus ihren Winterquartieren heimkehren und die Brutzeit beginnt, zeigen die männlichen Zwitscherkünstler zum Sonnenaufgang lautstark, was sie können, um ihr Revier zu verteidigen und die Weibchen auf sich aufmerksam zu machen. Beste Bedingungen für ein Naturkonzert.

bundschramberg.de

Auf der Pirsch: Mit dem Förster unterwegs am Schluchsee

Bock oder Hirsch, Rot- oder Rehwild? Wer bei diesen Begriffen durcheinanderkommt, wird bei der Rotwildpirsch am Schluchsee von einem Förster oder einer Försterin aufgeklärt und hat gute Chancen, die Wildtiere in der Dämmerung live zu beobachten. Eine Taschenlampe sollte man unbedingt dabeihaben, denn spätestens auf dem Rückweg kann es ganz schön dunkel werden.

hochschwarzwald.de

Quelle: Tourismus Marketing GmbH – Baden-Württemberg