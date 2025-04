Ostern 2025: ADAC Stauprognose 16. Bis 21. April

Am langen Osterwochenende rechnet der ADAC mit einem der ersten großen Reisewellen des Jahres. Ganz gleich, ob Richtung Norden oder Süden: Auf nahezu allen Strecken ist zeitweise mit Staus zu rechnen. Gründe sind vor allem Urlaubsreisen ins Ausland, Verwandtenbesuche, Kurztrips sowie Tagesausflüge bei frühlingshaftem Wetter. Auch höher gelegene Wintersportorte in den Alpen sowie die Küstenregionen an Nord- und Ostsee gehören zu den bevorzugten Zielen.

Engpässe sind besonders auf den Ballungsraumautobahnen sowie an Baustellen zu erwarten. Bereits am Mittwoch davor dürfte das Stauaufkommen spürbar steigen, da viele Autofahrende versuchen, den Gründonnerstagsverkehr zu umgehen.

Auch der Karfreitagvormittag (18. April) sowie der Ostermontagnachmittag (21. April) dürften für Staus sorgen. Zum Ferienende in mehreren Bundesländern – darunter Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – rechnet der ADAC ebenfalls mit starkem Rückreiseverkehr.

Entspannter wird es am Karsamstag und Ostersonntag, hier erwartet der ADAC die geringste Verkehrsdichte.

Staugefährdete Autobahnen (in beiden Richtungen):

Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München

A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

A1 / A3 / A4 Kölner Ring

A2 Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Linz – Passau

A4 Görlitz – Dresden – Chemnitz

A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder)

A24 Hamburg – Schwerin – Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Heilbronn – Stuttgart

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Münchner Umfahrung

Im Benachbarten Ausland kann es ebenfalls abschnittsweise zu Stauungen kommen. Ein besonders kritischer Abschnitt ist die Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol. Seit dem Frühjahr 2025 wird die Brücke saniert. Während der Osterreisezeit ist die Strecke voraussichtlich aber zweispurig befahrbar, an vereinzelten Tagen einspurig. Reisende sollten vorab einen Blick in den Fahrkalender der ASFINAG werfen.

Auf der tschechischen D8 (Dresden – Prag) kommt es durch Tunnelsanierungen nahe der Grenze zu erheblichen Verzögerungen.

An allen deutschen Grenzen finden stichprobenartige Einreisekontrollen statt, längere Wartezeiten erwartet der ADAC jedoch nicht.

Bei der Ausreise nach Frankreich kann es hingegen zu Verzögerungen kommen. Auch die Niederlande kontrollieren, bislang jedoch ohne nennenswerte Auswirkungen auf den privaten Verkehr.

Übrigens: Bei stockendem Verkehr oder Stillstand auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen pro Richtung ist die Bildung einer Rettungsgasse gesetzlich vorgeschrieben.

Wer keine Rettungsgasse bildet, riskiert ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Quelle: ADAC e.V.