Buchtipp: Fröhliche und fantasievolle Kindergeschichten von Gabriele Schienmann

Für Kinder hat Gabriele Schienmann das Herz auf dem rechten Fleck. Ihre drei Bücher aus dem Verlag Kern sind ein fröhlicher und fantasievoller (Vor-)Lesespaß für Kinder ab 5 Jahren.

In „Geheimnisvoller Hundeschwatz“ (ISBN 978-3-95716-351-6) erzählt sie mit der wunderbaren zeichnerischen Unterstützung einer brandenburgischen Schule aus dem Leben von drei Familienhunden. Da ist Teddy, der treue Schnauzermix, der längst im Hundehimmel wohnt, aber trotzdem in regem Gedankenaustausch mit seinen „Nachfolgerinnen“ steht. Geht nicht? – Gibt’s hier nicht! Da ist die hübsche, ruhige Mara, die sich vom ängstlichen rumänischen Straßenhund zur selbstbewussten Hündin entwickelte; und da gibt es die französische Bulldogge Lucy, eine kleine „Wuchtbrumme“ mit unwiderstehlichem Hundeblick, die ihre Umgebung ordentlich aufmischt. Die drei Hunde schwatzen vergnügt – vom turbulenten Alltag mit ihren Zweibeinern, den Vorlieben im Fressnapf und der gemeinsamen Abneigung gegen Nachbars Katze, von Abenteuern auf Urlaubsreisen, aber auch von ganz alltäglichen Gassi-Runden.

„Die Geschichte von der kleinen Nixe Klodwig“ (ISBN 978-3-95716-329-5) entführt zu fabelhaften Meeresbewohnern. Im Meeresabschnitt „Tolle Welle“ geht es zu wie in den meisten Nachbarschaften: Sticheleien und Bewunderung, Eifersucht und Zusammenhalt, brave, schräge und liebenswürdige Typen. Die kleine Nixe Klodwig ist total unzufrieden mit ihrem blöden Namen und möchte das ändern. In den Abenteuern der kleinen selbstbewussten Nixe mit den Bewohnern vom Meeresabschnitt „Tolle Welle“. Es geht um Freundschaft, Respekt und Teamgeist. Mit Herz und Schnauze steht sie ohne Wenn und Aber für ihre Freunde ein. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die zunehmende Verschmutzung ihrer Heimat, des Meeres auf. Und Klodwig lernt, dass ein ungeliebter Vorname durchaus seine Bedeutung und Berechtigung haben kann.

„Omi, erzähl doch mal“ (ISBN 978-3-95716-171-0) enthält kurze Tiergeschichten, an denen drei Generationen mitgewirkt haben: Omi Gabriele Schienmann entwickelt lustige Geschichten gemeinsam mit ihren Enkeln. Diese und ihre Mütter haben die Bilder dazu beigetragen. In Schienmanns Geschichten kommen allerlei Tiere zu Wort. Da bekommt ein Biber eine Brille, ein Pinguin schließt Freundschaft mit einer Fledermaus, oder ein Schweinchen besucht die Tiere im Zoo. Aber auch je eine Geschichte über den Weihnachtsmann und über den Osterhasen sind zu finden. Sie sind verrückt, tiefsinnig und lustig, oft märchenhaft, aber immer liebenswert. Es werden Pläne geschmiedet, gestritten und viel gelacht. Immer geht es um Freundschaften und – was den Erzählern besonders wichtig ist – den liebevollen Umgang miteinander.

