Brauchen Erwachsene, die sportlich aktiv sind mehr Proteine als solche, die nicht trainieren? Fitnessstudios und das Internet suggerieren häufig, dass der Bedarf durch Training stark ansteigt und bieten gleichzeitig mit Proteinen angereicherte Produkte und Nahrungsergänzungsmittel zum Verkauf an. Der Proteinbedarf erhöhe sich jedoch erst ab mehr als fünf Stunden Sport pro Woche, so der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB).

„Durch Eiweiße aus unserer Ernährung bildet der Körper aus den aufgenommenen Aminosäuren neue Proteine in den Muskeln, um die Struktur zu erhalten und zu vergrößern“, erklärt Ellen Schmitt, Ernährungsexpertin beim VSB. Die Empfehlung für die tägliche Proteinzufuhr für gesunde Erwachsene liegt bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In ihrem Positionspapier bestätigt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), dass sich der Proteinbedarf nicht erhöht, wenn weniger als fünf Stunden Sport in der Woche getrieben werden. Eine Steigerung der Proteinzufuhr über den eigenen Bedarf hinaus, führt zu keiner weiteren Zunahme der Muskelmasse, sondern kann als Körperfett gespeichert werden. Für einen gezielten Muskelaufbau ist das richtige Krafttraining ausschlaggebend.

Eine kleine Eiweißportion innerhalb von zwei Stunden nach dem Sport fördert die Regeneration und Neubildung beanspruchter und verletzter Muskelfasern und wurde in Studien als der beste Zeitpunkt der Proteinzufuhr bestätigt. „Hierfür eignet sich nach dem Training zum Beispiel griechischer Joghurt, Buttermilch oder Linsensalat“, empfiehlt Schmitt.

Bei einer abwechslungsreichen Ernährung gibt es für gesunde Freizeitsportler keinen physiologischen Grund, auf Supplemente oder Lebensmittel zurückzugreifen, die mit zusätzlichen Proteinen angereichert wurden. Der Tagesbedarf lässt sich ohne weiteres durch eine Kombination verschiedener Proteinquellen aus natürlichen Zutaten optimal decken.

Weiterführende Informationen finden Sie im VSB-Tipp: https://www.verbraucherservice-bayern.de/themen/ernaehrung/die-bedeutung-von-proteinen-im-freizeitsport

Quelle: VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.