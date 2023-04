Top Entspannungstipps für Eltern

In den letzten Jahren hat sich das Leben im Vergleich zu früher drastisch verändert. Viele Eltern fühlen sich mit einer Doppelbelastung von Familie und Beruf überlastet. Hinzu kommen die immer weiter steigenden Ansprüche an die Kinder. Idealerweise sollte der Nachwuchs schon vor Eintritt in die Grundschule lesen können, interessante Hobbies haben und gut gekleidet sein. So jedenfalls das Gefühl, das vielen Eltern vermittelt wird.

Keine Frage, dass vor allem Mütter oft erschöpft und müde sind. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder eine kleine Auszeit zu gönnen und zu entspannen. Danach lassen sich die zahlreichen Aufgaben, welche heutzutage an Eltern gestellt werden, gleich ein wenig einfacher und mit mehr Energie bewältigen.

Eine Auszeit lässt sich auf viele Arten in den Alltag integrieren. Ob ein kleines Online-Spiel, einem Spaziergang an der frischen Luft, einem wohltuenden Bad oder einfach einige Minuten die Gedanken schweifen lassen helfen dabei, den Stress zu reduzieren. Nachfolgend haben wir fünf Entspannungstipps für Eltern zusammengestellt, die ohne großen Aufwand umgesetzt werden können.

Die Wellness-Oase zu Hause

Was einfach klingt, ist vor allem für viele Mütter bereits eine enorme Herausforderung: eine kurze Auszeit zu Hause. Verwandeln Sie hierfür Ihr Badezimmer in eine kleine Wellness-Oase. Gönnen Sie sich einen Abend für sich, nachdem der Nachwuchs im Bett ist. Lassen Sie sich ein warmes Bad mit Ihrem Lieblingsduft ein. Während das Wasser in die Wanne läuft, können Sie je nach Belieben eine Gesichtsmaske oder eine Haarkur auftragen. Auch ein Peeling ist eine gute Möglichkeit, dem Körper etwas Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenn Sie möchten, lassen Sie Ihre Lieblingsmusik nebenbei laufen und versuchen Sie, jegliche Geräusche von außerhalb des Badezimmers auszublenden. Im Idealfall ist Ihr Partner zu Hause und zur Stelle, sollte das Kind rufen. So haben Sie die Möglichkeit, vollkommen zu entspannen und eine wohlverdiente Me-Time zu genießen.

Zum Abschluss freut sich Ihr Körper über eine Feuchtigkeitscreme, wodurch das Frische-Gefühl noch ein wenig länger anhält.

Gemeinsame Malstunde einplanen

Viele Kinder lieben Mandalas . Sowohl in der Kita als auch zu Hause beschäftigen sich etliche Kinder liebend gerne mit dem Ausmalen der schönen Formen und Bilder. Wieso nicht eine gemeinsame Malstunde einplanen?

Was den Kindern Spaß macht und gut tut, hilft auch Erwachsenen beim Entspannen. Nicht umsonst gibt es inzwischen auch zahlreiche Mandala-Malbücher speziell für Erwachsene. Besonders viel Freude bereitet das Malen, wenn Sie gemeinsam mit den Kindern am Tisch sitzen. Suchen Sie sich zusätzlich ein Hörspiel aus, was nebenbei angehört werden kann und stellen Sie eine Schüssel mit Knabbereien oder frischem Obst auf den Tisch. Sie werden bestimmt schnell merken, wie entspannend so eine gemeinsame Malstunde sein kann. Für den Fall, dass der Nachwuchs schon zu alt ist oder keine Lust hat, Mandalas auszumalen, können Sie natürlich auch alleine kreativ werden.

Sonne tanken

Regelmäßig Sonne tanken ist enorm wichtig, da natürliches Sonnenlicht einen wichtigen Energielieferant für den Körper darstellt. Selbst wenn es draußen trüb ist, tut ein Spaziergang an der frischen Luft gut und sorgt oft dafür, dass der Kopf wieder frei wird.

Idealerweise wird täglich mindestens ein Spaziergang fest in den Tagesablauf eingeplant. Diese Routine hilft, den Gang an die frische Luft zur Gewohnheit werden zu lassen. An den Wochenenden kann ein Ausflug ins Freie eine tolle Energiequelle für die ganze Familie bieten. Die Natur zusammen mit ein paar Sonnenstrahlen eignet sich hervorragend, um vom Alltag abzuschalten und neue Kraft und Energie zu tanken.

Die Sonne dient nicht nur zum Entspannen, sondern bietet generell einige Vorteile für die Gesundheit:

Sonnenlicht hilft, den Blutdruck zu senken

Die Sonne unterstützt die Regulierung des Tag-Nacht-Rhythmus

Sonnenlicht hilft, das Immunsystem zu stärken

Wichtiges Vitamin D wird gebildet

Kurze Auszeiten genießen

In der heutigen schnelllebigen Zeit muss man schon beinahe ein schlechtes Gewissen haben, wenn einmal ein paar Minuten nichts getan wird. Der Terminkalender ist voll, die Kinder wollen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung – da kann es nicht sein, dass einfach für eine viertel oder halbe Stunde tatsächlich alles liegen bleibt.

Genau diese Vorstellung sollte überdacht werden, denn diese kurzen Auszeiten gehören zu den wichtigsten Dingen, die es gibt. Zeit für sich selbst genießen, ohne dabei auf das Smartphone zu schauen oder mental bereits die nächste To-do-Liste abzuarbeiten.

Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen, nehmen Sie sich eine Tasse Tee oder ein gutes Buch und genießen Sie ein paar Minuten ganz für sich. Sie werden feststellen, wie gut diese kleine persönliche Auszeit tut.

Kleine Entspannungsrituale in den Tagesablauf integrieren

Häufig sind es kleine Gesten, die helfen, viele Dinge entspannter und gelassener anzugehen. Ein Beispiel ist die Regulierung und das Lenken des Bewusstseins auf den eigenen Atem, sobald sich eine Stresssituation ankündigt. Hören und Spüren Sie die eigene Atmung und zählen Sie ruhig und gleichmäßig bis zehn. Wiederholen Sie dieses kleine Achtsamkeitsritual so oft, bis Sie spüren, wie die Anspannung nachlässt.

Folgende kleine Entspannungs- und Achtsamkeitsrituale können Sie sogar mit Kindern ganz einfach in den Alltag integrieren: