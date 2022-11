Häufig werden Herzkreislauf-Erkrankungen und Adipositas mit einer zu hohen Fettzufuhr in Verbindung gebracht. Allerdings ist wenig Fett in der Ernährung auch nicht unbedingt förderlich. Ausschlaggebend für die gesundheitlichen Auswirkungen ist die richtige Auswahl der Fette und Öle. Deshalb empfiehlt sich kein pauschaler Verzicht, sondern besser der Austausch tierischer Fette zu Gunsten pflanzlicher Öle, so der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. (VSB).

„Gerade pflanzliche Öle enthalten viele essentielle Fettsäuren, die unterschiedliche positive Wirkungen auf den Stoffwechsel haben“, erklärt Renate Bleistein, Ernährungsexpertin beim VSB. „Beispielsweise senken Omega-3-Fettsäuren wie die Alpha-Linolensäure den Cholesterinspiegel, verbessern die Fließeigenschaften des Blutes und wirken entzündungshemmend. Sie finden sich beispielsweise in fetten Fischen wie Aal, Lachs, Hering, Makrele, Heilbutt und Kabeljau, aber auch in Pflanzenölen wie Raps-, Hanf- und Leinöl.“

Auch in Bayern wird eine Vielzahl von Pflanzen angebaut, die zur Gewinnung von Speiseölen dienen. Dazu zählen unter anderem Raps, Sonnenblume, Distel, Soja, Lein, Leindotter, Walnuss, Kürbiskern und Traubenkern. Aufgrund der intensiven Suche nach alternativen Nutzpflanzen stieg in den letzten Jahren der Anbau wenig angebauter Ölpflanzen wie Lein und Leindotter. Aktuell stammen die Rohstoffe für die Herstellung der Pflanzenöle in Bayern allerdings hauptsächlich aus dem Ausland. Es gibt aber einige Initiativen und Ölmühlen, die heimische Rohstoffe verarbeiten und dies als besonderes Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen kenntlich machen. Daher enthält bei einigen Ölmühlen das Etikett sowohl die wichtigsten Informationen zur Mühle als auch den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb, der die Ölsaaten geliefert hat.

Verbraucher*Innen erhalten heimische Öle über Ölmühlen, Verkaufsstellen und Direktvermarkter auf der Internetplattform „Regionales Bayern / komm hin wo´s herkommt“ (www.regionales-bayern.de) des bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder in der „Regio App“ (www.regioapp.org) des Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V. unterstützt durch das Cluster Ernährung in Bayern.

Weiterführende Informationen finden Sie im Tipp: https://www.verbraucherservice-bayern.de/themen/ernaehrung/gesunde-fette-und-fettsaeuren-die-auswahl-machts