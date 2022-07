Was bedeutet eigentlich „korallenfreundlich“ auf Sonnencreme?

Einige Sonnencremes werben damit, „rifffreundlich“ oder „korallenfreundlich“ zu sein. Dahinter steckt ein Verbot zweier Lichtschutzfilter, das Hawaii 2019 erlassen hat. Anlass für die Maßnahme der US-Inselgruppe waren Laborversuche, in denen die UV-Filter Octinoxat (Inhaltsstoffbezeichnung INCI: Ethylhexyl methoxycinnamate) und Oxybenzon (INCI: Benzophenon-3) zum Absterben von Korallen führten.

„Korallenfreundlich“ auf der Sonnencreme bedeutet aber lediglich, dass diese verbotenen Substanzen nicht enthalten sind. Es muss sich deswegen nicht um eine besonders umweltfreundliche oder biologisch abbaubare Sonnencreme handeln, denn Produkte mit dieser Kennzeichnung können trotzdem beispielsweise schwer abbaubare Kunststoffe oder Silikonverbindungen enthalten, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Und auch die mineralischen Lichtschutzpigmente wie Titandioxid oder Zinkoxid schädigen möglicherweise Wasserorganismen, besonders wenn sie als winzige Nanoteilchen eingesetzt werden.

Wer sich selbst vor der Sonne und das Meer vor Chemikalien schützen will, kann zu strahlungsarmen Tageszeiten mit niedrigem UV-Index (unter 3) ohne Sonnenschutzmittel baden, also beispielsweise in den frühen Morgenstunden und ab dem späten Nachmittag. Auch Badekleidung mit UV-Schutz kann den Eintrag von Sonnencreme in die Meere reduzieren.

Neben der generellen Verschmutzung der Ozeane ist es übrigens vor allem die durch den Klimawandel verursachte Meereserwärmung, die die sogenannte „Korallenbleiche“, also das Korallensterben, verursacht.

Mehr unter www.verbraucherzentrale.nrw/node/13710

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: www.verbaucherzentrale.nrw