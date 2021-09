In welchem Alter sollten Kinder an das Smartphone herangeführt werden?

Das Smartphone ist längst ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags und nicht mehr wegzudenken. Auch für unseren Nachwuchs spielen digitale Medien eine große Rolle. Hier stellt sich zwangsläufig früher oder später die Frage: In welchem Alter sollte der Nachwuchs seine ersten Kontakte zum Smartphone haben? Mit genau dieser Frage werden wir uns nun ausführlicher beschäftigen, sodass Sie am Ende für sich die richtige Entscheidung treffen können.

Wann ist ein eigenes Smartphone sinnvoll?

Die meisten Kinder werden ihre Eltern schon frühzeitig nach einem eigenen Handy fragen. Je nachdem, wie der Schulweg des Kindes ausfällt, kann ein Notfallhandy durchaus bereits in der ersten Klasse sinnvoll sein. Ein Handy kann sowohl dem Kind als auch Ihnen als Eltern Sicherheit vermitteln und ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben. Pädagogen empfehlen allgemein ein eigenes Smartphone für Kinder ab dem neunten Lebensjahr. In diesem Alter sind die Kinder bereits reif genug, um zu verstehen, dass das Internet auch seine Schattenseiten mit sich bringt. Allerdings empfiehlt sich in diesem Alter eine regelmäßige Kontrolle der Eltern, um die Kinder ggf. vor möglichen Gefahren zu bewahren.

In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie Ihrem Nachwuchs erklären, weshalb es notwendig ist, dass Sie das Handy regelmäßig kontrollieren und sich Zeit nehmen, das Kind über die Gefahren im Internet aufzuklären. Regeln im Umgang mit dem Handy – die für das Kind auch nachvollziehbar sind – sind in diesem Alter sehr wichtig. Ein eigenes Handy bringt jedoch auch viele Vorteile mit sich und kann die Selbstständigkeit des Kindes fördern. Besitzt Ihr Kind bspw. zusätzlich zum Smartphone auch eine Handyhalterung, so lässt sich das Smartphone ganz einfach am Fahrrad befestigen und als Navi nutzen.

Auch um Kontakte zu Freunden zu pflegen, die ein Stück weit weg wohnen, ist ein Handy eine tolle Sache. Doch vor allem, wenn es um die Nutzung der sozialen Medien geht, ist Vorsicht geboten. Erklären Sie Ihrem Kind ausführlich, dass sich Menschen im Internet als völlig andere Personen ausgeben können und Ihr Kind daher wirklich nur Kontakte zu Leuten aufnehmen sollte, die es persönlich kennt. Auch hier empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung durch die Eltern.

Sollten auch Kleinkinder in Kontakt mit Smartphones kommen?

Beim Thema Kleinkinder und Smartphones scheiden sich die Geister. Die einen sehen kein Problem darin, den 4-jährigen Sohn für mehrere Stunde täglich zum Spielen vor Mamas oder Papas Smartphone zu setzen, während andere wiederum alles daran setzen, um den Nachwuchs möglichst lange vom Smartphone fernzuhalten. Doch welche Ansicht ist hier die richtige? Nun, pauschal lässt sich diese Frage nicht wirklich beantworten, jedoch lässt sich sagen, dass die Wahrheit wohl irgendwo zwischen den beiden Fronten zu finden ist.

Selbstverständlich sollte ein Kind seine Freizeit hauptsächlich in der Natur verbringen, sich bewegen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Allerdings wird das Smartphone früher oder später eine wichtige Rolle im Leben des Kindes einnehmen, weshalb es Stück für Stück mit dem Gerät vertraut gemacht werden sollte. So lässt sich sagen, dass es nicht verwerflich ist, sein Kleinkind für 10 – 20 Minuten am Tag unter Aufsicht das Handy erkunden zu lassen. Diverse Lern Apps können Lernen und Spaß verbinden und der Handyzeit eine sinnvolle Komponente verleihen.

Ist eine Erziehung ohne Smartphone sinnvoll?

Nein, eine Erziehung gänzlich ohne Smartphone ist nicht sinnvoll. Da spätestens in der Schule unter den Freunden die sozialen Medien, wie bspw. Instagram, gerne thematisiert werden, wird Ihr Kind schnell unfreiwillig zum Außenseiter, wenn es bei diesen Themen nicht mitreden kann. Außerdem werden per Whatsapp und Co. gerne Lerngruppen gebildet, in denen wichtige Informationen über die Schule ausgetauscht werden. Spätestens im Studium oder Beruf ist ein Handy unerlässlich und Ihr Kind wird große Mühe haben, sich in diesem Alter mit dem Handy zum ersten Mal auseinandersetzen zu müssen.

Fazit: Klares ‚Ja‘ zum Smartphone, aber mit Bedacht!

Der frühzeitige, kontrollierte Umgang mit dem Smartphone ist für unsere Kinder sehr wichtig. Ein Smartphone bringt viele Vorteile mit sich und sollte daher nicht verteufelt werden. Wichtig ist vor allem, dass Sie das Gespräch mit Ihrem Nachwuchs suchen und ihn über die Gefahren aufklären und mit ihm gemeinsam Regeln für die Handynutzung ausarbeiten. Ein gänzlicher Verzicht auf ein Smartphone ist nicht empfehlenswert.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0