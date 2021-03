Essen & Trinken: Bio Tee zu einem leckeren Essen

Tee ist ein beliebtes und wohltuendes Heißgetränk und wird auch in Deutschland sehr geschätzt. Aber wer hat schon einmal Tee mit Essen kombiniert? Bei uns kombinieren Sommeliers und Köche, Essen mit Wein schon seit Jahrhunderten, aber Tee und Essen?

Im Osten wird Tee seit Jahrtausenden zum Essen getrunken, bei uns ist die Kombination von Bio Tee und Essen erst angekommen. Tee-Paarung zu bestimmten Gerichten soll sensationell sein!

Geschmackssensation – Tee-Paarung

Tee-Paarung eröffnet eine neue Welt für uns! Es werden die Möglichkeiten und die Dynamik zwischen den Geschmacksrichtungen und Aromen des verwendeten Tees und Essen untersucht. Richtig kombiniert, soll Tee harmonisieren und die Aromen im Essen noch heben, ähnlich wie Wein.

Was ist zu beachten?

Neben den unterschiedlichen Teesorten, bestimmen noch andere Faktoren den Geschmack des Tees. Die Unterschiede der Einwirkungszeit und die Temperatur führen zu einer Intensivierung bestimmter Aromen. Daher sollten die Brauanweisungen unbedingt eingehalten werden, um die richtigen Aromen zu extrahieren.

Verschiedene Teesorten

Schwarzer Tee: Dieser ist voller Aromen, geschmacklich und duftend, oft sogar rauchig. Diese kräftigen Aromen passen prima zu reichhaltigen Speisen wie Braten, Lammgerichten, Käse oder Lasagne.

Grüner Tee: Vom Aroma her ist dieser Tee erdig und hat die stärkste Konnotation. Alle grünen Tees lassen sich mit vegetarischen Gerichten, milden grünen Currys und Salaten kombinieren.

Weißer Tee: Der weiße Tee ist eher sanft. Daher passt er nicht zu reichhaltigem, herzhaftem Essen, dort kommt er geschmacklich nicht zur Geltung. Das subtile Aroma lässt sich am besten zu leichtem Essen, wie Weißfisch, mildem Käse und Dessert servieren.

Tee und Käse

Diese Kombination, Käse und warmer Schwarztee schmecken prima und ist zudem noch gut für die Verdauung. So ist zum Beispiel in der Schweiz, Tee der traditionelle Begleiter des Käsefondues. Was ist eigentlich der Grund, warum Käse und Tee so gut zusammenpassen?

Es sind die Tannine – die Stoffe, die dem Tee eine angenehm bittere Note verleihen. Die Verbindung von Fett und Eiweiß im Käse mit Tanninen, macht das Essen von Käse so bekömmlich. Die Kombinierung ist einfach, denn die Käsesorten sollten Zimmertemperatur und der passende Tee angenehm warm sein. Nach jedem Stück Käse sollte ein Schluck Tee getrunken werden.

Tee zu bestimmten Gerichten

Es gibt viele Rezepte von Gerichten in Kombination mit Bio Tee. Ananas mit Basilikum-Sirup, Risotto mit Aubergine und Tomate, Steak-Sandwich mit Cheddar Käse, nur um einige zu nennen. Die verschiedenen, handverlesenen, bekömmlichen Bio Tees werden auch in verschiedenen Nachfüllbeutel online verschickt.

Bild/er: Emre GÖKYÜZ auf Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0