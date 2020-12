9 Monate Schwangerschaft: Warum das nicht auf alle Mütter zutrifft

Wer sich in einem Lehrbuch informiert, wird sicherlich lesen, dass die reguläre Schwangerschaft einer Frau 9 Monate oder genau 280 Tage dauert. Doch nur auf die wenigsten Frauen trifft dies in der Realität zu. Denn Forschende haben nun nachgewiesen, dass nur circa vier Prozent aller werdenden Mütter nach 9 Monaten entbinden. Es ist natürlich, dass die Schwangerschaft von Frau zu Frau eine andere Zeitspanne in Anspruch nimmt. Doch wie kann der Geburtstermin errechnet werden? Welche Vorteile haben Sie von der Berechnung des Geburtstermins?

Wie kann der Geburtstermin errechnet werden?

Den Geburtstermin des Kindes können Sie sich von Ihrem Frauenarzt oder der Frauenärztin berechnen lassen. Ebenso gibt es im Netz zahlreiche Plattformen wie auf dggg.de, dienen einfachen Rechner anbieten. Jedoch sollten Sie stets bedenken, dass es sich hierbei nur um einen ungefähren Zeitpunkt handelt, zu dem das Kind geboren werden sollte. Schließlich ist jede Schwangerschaft ganz individuell und auf keinen Fall ein mathematisches Phänomen, das sich vorbestimmen lässt. Dennoch gibt es zwei Methoden, anhand derer der ungefähre Geburtstermin berechnet werden kann. Zum einen kann die sogenannte „Naegele-Regel“ genutzt werden. Diese kalkuliert anhand einer Zykluszeit von 28 Tagen den Geburtstermin des Kindes. Weicht Ihr Zyklus jedoch stark von den 28 Tagen ab, können Sie Ihren Frauenarzt oder die Frauenärztin darum bitten, mit der erweiterten Formel zu agieren. Diese lässt auch abweichende Zyklen zu.

Alternativ berechnet sich der Geburtstermin des Kindes über das Datum des Eisprungs oder des Zeugungsdatums. Ob Sie das Zeugungsdatum jedoch genau kennen, bleibt offen.

Wie viele Babys werden am errechneten Termin der Geburt entbunden?

Wie genau ist die Berechnung des Geburtstermins? Wie viele Kinder kommen tatsächlich zu diesem Datum auf die Welt? Bei einer Umfrage unter 2000 Müttern, was zugegeben sehr wenig ist in Anbetracht der täglichen Geburtenzahl weltweit, zeigt sich, dass nur etwa 9 Prozent der Babys zum errechneten Geburtstermin auf die Welt kommen. Die Abweichungen in einen früheren oder späteren Geburtstermin wichen in gleichen Höhen ab. Dennoch lohnt es sich den Termin errechnen zu lassen. Denn meist weichen die errechneten von den tatsächlichen Daten nur um wenige Tage ab. Somit können sich Eltern sehr gut auf den Einzug des Babys einrichten.

Warum Sie sich den Termin errechnen lassen sollten

Warum möchten Eltern sowie Ärzte den Termin der Geburt erreichen? Hierauf gibt es diverse Antworten. Aus medizinsicher Sicht ist es wichtig, den ungefähren Tag der Geburt zu kennen, um abzuschätzen, ob der Eintritt der Geburt gesundheitliche Schäden für das Kind mit sich bringen könnte. Weicht die Geburt stark vom errechneten Termin ab, beispielsweise durch eine Frühgeburt, so kann von einer Belastung für das Kind ausgegangen werden. Medizinische Hilfe ist notwendig. Ebenso kann bei einer starken Überschreitung des geplanten Geburtsdatums eine Geburt eingeleitet werden. Für die Eltern ist es hingegen auch privat sehr wichtig zu wissen, wann das Baby endlich bei ihnen einziehen wird. Somit können beispielsweise das Kinderzimmer eingerichtet, wichtige Utensilien erworben und die Krankenhaustasche vorbereitet werden. Denn nur wer gut vorbereitet in die Elternschaft startet, kann dem Baby alles bieten, was es benötigt. Von einer Babywiege über den Wickeltisch bis hin zur wundervollen ersten gemeinsamen Zeit.

