Medien-Checkliste für Eltern – Instagram-Aktion zum Safer Internet Day 2020

Um digitale Medien sicher und verantwortungsvoll zu nutzen, benötigen Heranwachsende die Unterstützung ihrer Eltern. Der Safer Internet Day will am 11. Februar darauf aufmerksam machen, dass alle etwas zu einem besseren Internet beitragen können – in der Familie, im Unternehmen oder in der Schule. Der Medienratgeber „SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ gibt Eltern an diesem Aktionstag mit einer Instagram-Challenge alltagstaugliche Tipps, um die eigene Mediennutzung und die ihrer Kinder zu reflektieren.

Damit Kinder und Jugendliche keine negativen Erfahrungen bei der Nutzung von Online-Medien machen, bieten sich Eltern innerhalb der Familie vielfältige Möglichkeiten. Dazu zählt, technische Sicherheitseinstellungen an Geräten vorzunehmen und die Heranwachsenden bei der Nutzung von Bildschirmmedien zu begleiten. Genauso wichtig ist es, gemeinsam über Risiken wie etwa Kettenbriefe, so genannte „Challenges“ oder möglichen Kontakt zu Fremden in Chats zu sprechen – und zu verabreden, was in solchen Fällen zu tun ist. Eltern gehen mit gutem Beispiel voran, wenn sie ihre Passwörter regelmäßig wechseln, mit persönlichen Daten im Internet sparsam umgehen und beides auch mit ihren Kindern besprechen.

Mehr Informationen zum sicheren Surfen bietet die Initiative „SCHAU HIN!“ unter schau-hin.info/surfen.

Safer Internet Day: Aktion für ein besseres Internet

In diesem Jahr steht der internationale Safer Internet Day am 11. Februar unter dem Motto „Together for a better internet“ – ein wichtiger Aufruf, sich gemeinsam für ein besseres Internet insbesondere für Kinder und Jugendliche einzusetzen. „SCHAU HIN!“ ruft Eltern und Erziehende mit einer Instagram-Aktion dazu auf, die Nutzung von Bildschirmmedien in der Familie zu hinterfragen. Eine Medien-Checkliste gibt Eltern alltagstaugliche Tipps.

Mehr zu der Instagram-Aktion gibt es am 11. Februar hier >

„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der beiden öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF. Der Medienratgeber für Familien unterstützt seit 2003 Eltern und Erziehende dabei, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken.

Quelle: SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht

Internet: www.schau-hin.info

