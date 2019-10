Rückruf: Todesfälle durch Listerien – Warnung vor Produkten der Wilke Wurstwaren

Bitte beachten – Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Großhändler in Österreich beliefert

Über das europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) wurden die österreichischen Behörden von Deutschland informiert, dass Produkte der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG nach derzeitigem Stand auch an zwei Großhandelsfirmen in Österreich geliefert wurden. Die zuständigen Lebensmittelbehörden der Länder überprüfen die Vertriebswege und überwachen die Rückrufaktion eventuell vorhandener Produkte des deutschen Herstellers.

Aufruf an Handelspartner

Ich bitte im Sinne aller Endverbraucher alle Unternehmen, die betroffene Wilke Produkte verarbeitret oder verkauft haben, uns dies unter Angabe der Verkaufstellen und der betroffenen Produktbezeichnungen zur Veröffentlichung an listerienwurst@produktwarnung.eu zu melden.

Ab sofort wird über eine Extra Seite alle uns bekannten Verkaufsstellen aufgelistet

Mehr als nur ein Lebensmittelskandal?

Immer mehr verdichten sich die Hinweise auf ein massives Versagen der zuständigen Behörden. Weiter bleibt unklar, ob Wilke Produkte in verarbeiteten Lebensmitteln anderer Hersteller (etwa auf TK-Pizzen) Verwendung fanden. Eine Anfrage von produktwarnung.eu an die Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH zur offenlegeung sämtlicher Handelswege und Verkaufsstellen bleibt weiter unbeantwortet. Auf der unternehmenseigenen Internetseite ist weiterhin keinerlei Hinweis zu finden. Unklar bleibt ebenfalls, ob auch Produkte der Marke „Rohloff Fleischmanufaktur“ von dem Rückruf betroffen sind. Behörden informieren auch weiterhin nicht über die konkreten Verkaufswege. Landrat Reinhard Kubat hat in einem TV-Beitrag von einem „vorsorglichen“ Rückruf gesprochen, nachdem die innerbetriebliche Listerien Problematik über Monate besteht – das nenne ich vorsätzliche Verbrauchergefährdung!

Dr. Oetker bezieht keine Salami von der behördlich geschlossenen Firma Wilke, Twistetal-Berndorf

Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG teilt aus aktuellem Anlass mit, dass sie entgegen der in einem Werbevideo von der Geschäftsleitung der Firma Wilke Fleisch- und Wurstwaren KG getätigten Aussage für die Dr. Oetker TK-Pizzen keine Wurstwaren (Salami) von der Firma Wilke aus Twistetal-Berndorf bezieht. Es besteht keine Geschäftsbeziehung zu dem inzwischen behördlich geschlossenen Wurstwarenhersteller.

foodwatch Aufruf

foodwatch hat unterdessen einen Aufruf an alle Menschen veröffentlicht, die nach dem Verzehr von Wilke-Produkten an Listeriose erkrankt sind, und deren Angehörige: Bitte meldet Euch bei foodwatch (per Direktnachricht)!

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat nun eine Meldung des Herstellers Wilke veröffentlicht. Für Endverbraucher eine völlig unsinnige Meldung, denn identifizierbar ist die betroffene Wurst nicht! Auch die möglichen Handelspartner werden nicht genannt! Vor einem Feiertag werden Verbraucher mit der Ungewissheit alleingelassen. Ein weiteres Versagen der zuständigen Behörden…

Wir veröffentlichen eine dringende Warnung zu Erzeugnissen der Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH

Nach Auskunft der Pressestelle des nordhessischen Landkreises Waldeck-Frankenberg wurden Listerien in Pizzasalami und einem Brühwursterzeugnis der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH nachgewiesen – ebenfalls bestätigt wurde uns der Zusammenhang mit zwei Todesfällen. Es wird auch ein Zusammenhang mit derzeit knapp 40 Erkrankungsfällen geprüft. Der Betrieb wurde durch das zuständige Veterinäramt bereits geschlossen.

Das Unternehmen produziert nach eigenen Angaben wöchentlich um die 300 Tonnen an Roh-, Brüh-, und Kochwurstartikeln, sowie Roh- und Kochpökelwaren. Es dürfte sich dementsprechend um eine gewaltige Menge an verkaufsfertigen Waren handeln.

Aufgepasst!

Es handelt sich bei der Wurst um Thekenware. Bedeutet, die Wurst wurde offen über Bedienungstheken verkauft, hat daher kein Label und ist für Endverbraucher nicht erkennbar! Verbraucher die Wurst gekauft haben, sollten vom Verzehr absehen und erst bei der Verkaufsstelle den Hersteller nachfragen

Betroffener Artikel

Es ist ein Rückruf für alle Produkte des Unternehmens veranlasst worden

Artikel: Weltweit alle Produkte des Unternehmens

Betriebsnummer: DE EV 203 EG

Betroffene Artikel können in den Verkaufsstätten zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Waren der Fa. Wilke wurden auch in loser Form über den Lebensmitteleinzelhandel (z. B. Wursttheken) und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (z. B. Krankenhausküchen, Kantinen) in den Verkehr gebracht.

VerbraucherInnen sollten bei unbekannter Herkunft im jeweiligen Markt nachfragen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat zu 99,6% einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und dem in den Wilke Produkten gefundenen Erregern des Typs Listeria festgestellt

Verbraucher werden über Monate hinweg nicht informiert

Medienberichten zufolge gab es bereits im März und Mai diesen Jahres Meldungen über Listerienfunde. Warum dann über Monate hinweg weiter produziert wurde und keine lückenlose Beprobung des Betriebes erfolgte, werden die zuständigen Behörden erklären müssen.

Schon jetzt bestätigt sich aber, dass das Vorgehen der zuständigen Lebensmittelüberwachung viele, viele Fragen aufwirft.

Katastrophale Informationspolitik

Derzeit erhalten wir weder vom Herstellerbetrieb noch von den zuständigen Behörden weitere Auskünfte. Scheinbar auch hier völlige Überforderung.

Infobox Listerien ACHTUNG Gesundheitsgefahr! Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf. Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken. Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen. Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal. PDF – Schutz vor Infektionen mit Listerien >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

