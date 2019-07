Öffentliche Warnung: Nicht deklarierter Senf in Sojabohnenpaste

UPDATE 15.07.19: Die Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG hat nun auch für Deutschland einen Rückruf veranlasst.

Das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV wurde via europäisches Schnellwarnsystem RASFF informiert, dass in der koreanischen Sojabohnenpaste nicht deklarierter Senf nachgewiesen wurde. Eine Gesundheitsgefährdung für Senf Allergiker kann nicht ausgeschlossen werden. Das BLV empfiehlt betroffenen Personen, das Produkt nicht zu konsumieren.

Die entsprechende RASFF Meldung stammt aus Deutschland, es ist davon auszugehen, dass der Artikel auch hierzulande verkauft wurde

Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Betroffener Artikel

Produkt: Sojabohnenpaste mit Gewürzen

Marke: Sempio

Inhalt: 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.02.2020

Vertrieb in Deutschland über Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Verkauft in der Schweiz bei:

– Attraktive 66 GmbH in 3800 Unterseen

– Hong Kong, Lai Ho Lanz in 3600 Thun

– Dai Thanh Trung in 4614 Hägendorf

– Packmarkt Sabaratnam in 4500 Solothurn

– Fleurs d’Asie Pham Sarl in 1022 Chavannes-Renens

– Ly Thanh Sarl in 1110 Morges

– Asia Store GmbH in 8952 Schlieren

Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Internet: www.blv.admin.ch

Kundeninformation > Kundeninformation D >

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download