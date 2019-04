Rückruf: Brandgefahr – TEDi ruft verschiedene USB-Ladekabel und USB-Adapter zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf der unten exemplarisch abgebildeten Ladekabel und USB-Adapter. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es Aufgrund unzureichender Produktinformationen auf den Verpackungen zu Fehlanwendungen kommen, wodurch Produkte und Ablageorte sich stark erhitzen können und Brandgefahr bestehen kann.

Die Produkte wurden vom 02.01.2017 bis zum 18.04.2019 in TEDi-Filialen, sowie bei BLACK.de und im Onlineshop verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel:

Magnetisches Ladekabel USB zu Micro USB

Ladekabel Micro-USB Flachband

Ladekabel iPhone USB Lightning

USB Typ C 2.0 A LED 3 Meter

iPhone 6 USB Ladekabel LED

Ladekabel flach, lightning 100c

Micro USB auf USB Kabel

USB Typ C 3.0 A 1 Meter

Duo Ladekabel Micro Lightning

Zigarettenanzünder USB-Adapter

Verkaufszeitraum: 02.01.2017 bis zum 18.04.2019

Kundenservice

Sie können die Ladekabel und USB-Adapter gegen Erstattung des jeweiligen Verkaufspreises oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen. Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1012 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

Kundeninformation >

TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301 44309 Dortmund

