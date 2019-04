Nach Todesfällen: Warnung vor Rock ’n Play Babywiege von Fisher-Price

Die amerikanische Verbraucherschutzbehörde CPSC (Consumer Product Safety Commission) und Fisher-Price warnen Eltern vor der Fisher-Price Rock ’n Play Babywiege. Der US Behörde sind inzwischen 10 Todesfälle bekannt geworden, die in Zusammenhang mit der Rock ’n‘ Play Wiege aufgetreten sind, nachdem sich die Säuglinge zum Bauch oder zur Seite gedreht hatten, also nicht mit dem Gurt gesichert waren. Alle 10 Säuglinge waren 3 Monate oder älter.

Die betroffenen Babywiegen wurden bzw. werden auch hierzulande über den Onlinehandel angeboten.

Fisher-Price warnt eindringlich davor, die Wiege ohne den Dreipunktgurt zu nutzen, wenn Babys sich von alleine drehen können.

Legen Sie niemals Decken, Kissen, Stofftiere oder andere Gegenstände in die Umgebung und platzieren Sie Kleinkinder zum schlafen immer auf dem Rücken

