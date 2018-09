Rückruf: Fremdkörper – Tillman’s ruft „TK SKANDINAVIC‘S Köttbullar“ via Aldi-Nord zurück

Die Firma Tillman’s Convenience GmbH das Produkt „TK SKANDINAVIC‘S Köttbullar“, 1000g, Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2019, zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt blaue Plastikfremdkörper enthalten sind.

Kunden, die das genannte Produkt gekauft haben, sollten den Rückruf daher unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.

Betroffener Artikel

Produkt: TK SKANDINAVIC‘S Köttbullar

Inhalt: 1000g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.02.2019

Das betroffene Mindesthaltbarkeitsdatum wurde bei Aldi Nord ausschließlich über Filialen in Teilen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, und Thüringen angeboten.

Aldi Nord hat sofort reagiert und das betroffene Mindesthaltbarkeitsdatum bereits aus dem Verkauf genommen.

Verbraucher können selbstverständlich noch vorrätige Produkte auch ohne Kassenbon gegen Erstattung der Portokosten und des Kaufpreises an den Hersteller (Tillman’s Convenience GmbH, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück) zurückschicken bzw. in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Die Tillman’s Convenience GmbH bedauert die mit diesem Rückruf eingetretenen Unannehmlichkeiten außerordentlich.

Produktabbildung: Tillman’s Convenience GmbH

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



