Rapex-Meldung: Gesundheitsgefahr – Quecksilber in Wecker mit Flip-Funktion

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über mögliche Gesundheitsgefahr durch unten aufgeführten elektronischen Wecker, welcher in verschiedenen Farben angeboten wurde. Nach Angaben der meldenden Behörde, ist in dem Wecker ein sog. Neigungsschalter verbaut, der Quecksilber enthält. Das Quecksilber befindet sich in einem Glasröhrchen und könnte durch herabfallen oder starke Erschütterungen freigesetzt werden. Das bedeutet eine erhebliche Gesundheitsgefahr!

Vorhandene Wecker sollten nicht mehr genutzt werden und über eine Entsorgungsstelle mit Hinweis auf den Quecksilbergehalt entsorgt werden. Bitte auf keinen Fall über den Hausmüll!

Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall, das bereits bei Zimmertemperatur Dämpfe abgibt. Bei der Aufnahme über den Verdauungstrakt ist reines metallisches Quecksilber vergleichsweise ungefährlich, eingeatmete Dämpfe wirken aber stark toxisch. Durch seine elektrische Leitfähigkeit und die sehr hohe Oberflächenspannung (0,476 N/m bei 20 °C) ist Quecksilber ideal für die Anwendung als Kontaktwerkstoff in den früher verwendeten Quecksilberschaltern. Wegen der Problematik bei der Entsorgung von Elektronikschrott ist seit dem Jahr 2005 in der EU („RoHS“-Richtlinie) der Einsatz von Quecksilber in Schaltern für die meisten Anwendungsgebiete untersagt. (Quelle: wikipedia.de)

Übersicht der RAPEX-Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:

Rapex Wochenmeldung: 27 / 2018 Rapex Nummer: A12/0905/18 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Elektrische Geräte und Ausstattung Produkt: Elektronischer Wecker Name: Clock ON /OFF Typ / Nummer: New 1145649 X005BICDV Artikelnummer: unbekannt Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: unbekannt Beschreibung: Elektronischer Wecker mit Flip-Funktion (ausschalten durch Drehung) in verschiedenen Farben Herkunftsland: China Produktrisiko: Der Wecker enthält einen Quecksilber Neigungsschlater (Kippschalter mit ca. 10 ul Quecksilber) Der Benutzer könnte dem Quecksilber ausgesetzt werden, falls das Produkt beschädigt wird. Quecksilber ist eines der gefährlichsten Umweltgifte und ist eine Bedrohung für die Umwelt und durch die Umwelt für die menschliche Gesundheit. Risikoeinstufung: Ernst Weiteres: Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2) Maßnahmen: Sonstige

