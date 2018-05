Rückruf: Verletzungsgefahr – Hauck Fun For Kids ruft ruft NERF® Battle Racers zurück

Die Hauck Fun For Kids, Inc. ruft in den USA und Kanada NERF® Battle Racers zurück, die zwischen dem 01/2016 und dem 03/2017 hergestellt wurden.

Wie das Unternehmen mitteilt kann sich das Lenkrad des NERF® Battle Racer beim Gebrauch lösen, brechen oder reißen, was für Kleinkinder eine Verletzungsgefahr darstellt. Allein in den USA gibt es 639 Berichte, wo sich das Lenkrad gelöst hat oder abgebrochen ist.

Aus diesem Grund bietet das Unternehmen ein kostenloses Ersatzlenkrad an, welches einfach selbst montiert werden kann.

Aktuell gibt es keine Information, ob auch die in Deutschland angebotenen Fahrzeuge betroffen sind, dennoch raten wir zur Überprüfung der untenstehenden Daten

Betroffener Artikel

Produkt: NERF® Battle Racer

Herstellungsdatum: 01/2016 bis 03/2017

Endkunden können anhand des Datumscodes der sich auf einem Aufkleber unter dem Sitz befindet, selbst feststellen, ob Ihr NERF® Battle Racer dem Rückruf unterliegt. Ihr Produkt ist Teil des Rückrufs, wenn es zwischen 01/2016 und 03/2017 hergestellt wurde.

Dieser Rückruf gilt nicht für Nerf® Battle Racer mit einem Herstellungsdatum nach 03/2017, da diese Produkte ein neues Lenkraddesign haben.

Wenn Ihr NERF® Battle Racer Teil des Rückrufs ist, STOPPEN Sie bitte die Verwendung des Produkts und kontaktieren sie den Hauck Kundendienst

Produktabbildungen: CPSC, Hauck Fun For Kids



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

