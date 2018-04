Rückruf: Unfallgefahr – Hersteller ruft NEWMEN Rennrad Laufräder und Felgen zurück

Die MG-Components GmbH informiert zu einem freiwilligen und vorsorglichen Rückruf von Rennrad Laufrädern und Felgen der Bezeichnung NEWMEN EVOLUTION SL R.25 und SL R.32 sowie NEWMEN ADVANCED SL R.25. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es Aufgrund ungünstiger Reifen-Felgentoleranzen und / oder Montagefehlern der Reifen zum plötzlichen Abspringen des Reifens mit schlagartigem Luftverlust mit nicht vorhersehbaren Folgen für Leib und Leben kommen.

Betroffen sind unter Anderem einige Cube Rennrad-Modelle, die mit diesen Laufrädern seit dem 23.05.2017 ausgeliefert wurden

Betroffene Artikel

ACHTUNG!

Die unten stehenden Laufräder dürfen ab sofort nicht mehr gefahren werden! Händler werden gebeten, unverzüglich alle Ihre Kunden über den sofortigen Stopp der Nutzung zu deren eigenen Sicherheit zu informieren! Händler werden aufgefordert, ab sofort keine Fahrräder, Laufräder oder Felgen der folgenden Typen an mögliche Kunden auszuliefern!

Zu erkennen sind diese an folgenden Merkmalen:

Der Rückruf betrifft folgende Cube Rennrad-Modelle mit NEWMEN-Laufrädern, die ab 23.05.2017 bis zum heutigen Tag ausgeliefert wurden.

Cube Agree Hybrid C.62 SL Disc white ́n ́black 2018 / 2019 (#139050)

Cube Agree Hybrid C.62 SL Disc black edition 2018 (#139150)

Cube Agree C.62SLT Disc Carbon ́n ́black 2018 (#178400)

Cube Litening C.62 Race Disc teamline 2018 (#179200)

Cube Litening C.68 SLT Disc zeroblack 2018 (#179400)

Cube Cross Race C.62 SL teamline 2018 (#188500)

Cube Cross Race C.62 SLT red ́n ́green 2018 (#188600)

Cube Sondermodell Dealer Day Agree C.62 carbon ́n ́black 2018 (#189110)

Der Rückruf betrifft folgende NEWMEN Rennrad-Felgen die vom 01.03.2017 bis zum heutigen Tag ausgeliefert wurden:

NEWMEN EVOLUTION SL R.25 (#90272)

NEWMEN EVOLUTION SL R.32 (#90271)

NEWMEN ADVANCED SL R.25 (#90018)

Sowie folgende NEWMEN Rennrad-Laufräder die vom 01.03.2017 bis zum heutigen Tag ausgeliefert wurden:

NEWMEN EVOLUTION SL R.25 (#90209, #90210)

NEWMEN EVOLUTION SL R.32 (#90211, #90212)

NEWMEN ADVANCED SL R.25 (#90183, #90184)

„Um Ihre, und die Sicherheit Ihrer Kunden zu gewährleisten, werden wir Ihnen eine schnelle, sichere und zufriedenstellende Lösung anbieten. Alle Informationen zum Austausch und Abwicklung geben wir Ihnen in den nächsten 14 Tagen bekannt. Der Austausch der betroffenen Felgen wird ab Anfang Juni erfolgen“. so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung

Auf der Website www.newmen-components.de werden stets alle Informationen so schnell als möglich zur Verfügung gestellt.

Kundenservice

Bei Fragen kontaktieren sie bitte die MG-Components GmbH

recall-newmen@mg-components.de

oder per Telefon: +49 (0) 8370 9216122

Kontaktzeiten: 09:00-12:00 und 13:00-15:30

