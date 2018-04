Rückruf: Salmonellen – Hersteller ruft „SUPERFOOD POWER CLEANSING“ zurück

Die Authentic Nutrients International GmbH (Hersteller) ruft den Artikel SUPERFOOD POWER „CLEANSING“ NATÜRLICHE REINHEIT in der 100g Dose zurück. Wie das Unternehmen mit Sitz in Hamburg mitteilt, wurden im Rahmen einer Laboranalyse in einer Charge des vorstehenden Produktes Salmonellen nachgewiesen.

Betroffener Artikel

Artikel: SUPERFOOD POWER „CLEANSING“ NATÜRLICHE REINHEIT

Verkaufseinheit: 100g Dose,

Charge: TN2501207

MHD: 30.08.2019

Die Authentic Nutrients International GmbH weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die betroffenen Charge nicht zu verwenden ist. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden, besonders gefährdet sind hier grundsätzlich Kleinkinder, ältere Menschen, Schwangere und immunschwache Menschen.

Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, es nicht zu verzehren. Alle Kunden können das Produkt (mit der entsprechenden Chargennummer) im Handel wieder abgeben, um einen unbeabsichtigten Verbrauch unbedingt auszuschließen.

Kundenservice

Authentic Nutrients International GmbH

Telefon: 040 421036-36

Email: info@authenticnutrients.com

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



