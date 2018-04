Rückruf: Erstickungsgefahr durch „Glow Puppy“ & „Glow Teddy“ via Action

RMS Europe B.V. informiert über einen Produktionsfehler in einer Charge des unten abgebildeten Glow Puppy & Glow Teddy der Marke Miri Moo Loveables informieren. Es geht um REF NO. LUGA2AS/A & BATCH No. 76579, das in der Periode von Februar 2017 bis 1. März 2018 in den Action Filialen verkauft wurde. Die Codes sind auf der Rückseite der Verpackung aufgeführt.

Aufgrund des Produktionsfehlers in dieser Charge können die Augen der Glow-Tiere in einigen Fällen leicht abgerissen werden. Dies kann zu Erstickungsgefahren führen. Außerdem könnten Kinder an die Kabel im Inneren gelangen. Die Länge der elektrischen Kabel im Spielzeug kann das Risiko von Verhedderungen mit sich bringen.

Betroffener Artikel

Produkt: Miri Moo Glow Puppy & Miri Moo Glow Teddy

Artikelnummer: REF No. LUGA2AS/A & BATCH No. 76579 (Die Codes sind auf der Rückseite der

Verpackung aufgeführt)

EAN: 8715427023809

Farben: Weiß, nur wie abgebildet

Verkaufsperiode: 2017 bis 1. März 2018

Wenn Sie den Glow Puppy oder Glow Teddy in dem oben genannten Zeitraum gekauft haben, benutzen Sie ihn bitte nicht mehr und bringen Sie ihn zurück in eine Action Filiale, wo Ihnen der volle Kaufpreis erstattet wird.

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte RMS Europe B.V. von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 00800 2611 2611 oder senden Sie eine E-Mail an: info@rms-europe.eu

Produktabbildung: RMS Europe B.V.



