Rapex-Meldung: Nickel, Arsen und Blei in Tätowierfarbe der Marke INTENZE

Weiteres:

Der Resolution ResAP (2008) 1 des Europarats über die Anforderungen und Kriterien für die Sicherheit von Tätowierungen und Permanent Make-up empfiehlt, dass der Gehalt an Arsen und Blei in Tätowierfarben 2 mg / kg nicht überschreiten. Der Gehalt an Nickel in Tätowierfarben ist so niedrig wie technisch möglich zu halten.