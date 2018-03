Rückruf: Enthalten Gluten – Ölmühle Moog ruft BIO PLANÈTE Protein Produkte zurück

Die Ölmühle Moog GmbH ruft BIO PLANÈTE Protein-Leinmehl und Protein-Pulver zurück. Wie seitens des Herstellers mitgeteilt wird, könnten die als glutenfrei deklarierten Produkte geringe Mengen Gluten enthalten.

„Gluten kann bei Personen mit Zöliakie zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Da wir aufgrund der Feststellung nicht garantieren können, dass unsere Produkte „BIO PLANÈTE Protein Leinmehl“ und „BIO PLANÈTE Frühstücksheld“ für Menschen mit Zöliakie bekömmlich sind, rufen wir die Waren aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurück.“ so das Unternehem in einer Kundeninformation

Betroffener Artikel

Produkt: BIO PLANÈTE Protein-Leinmehl

Inhalt: 250 g

Mindesthaltbarkeitsdaten: Februar und März 2019

Produkt: BIO PLANÈTE Frühstücksheld – Protein-Pulver

Inhalt: 300 g

Mindesthaltbarkeitsdaten: Dezember 2018 bis März 2019

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Produkte sind nicht betroffen!

Für Menschen ohne eine Glutenunverträglichkeit ist das Produkt zum Verzehr geeignet.

Verbraucher können die betreffende Ware im jeweiligen Geschäft zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie sich gerne per EMail an kontakt@bioplanete.com oder telefonisch an 035241 820 80 richten



