Rückruf: Achtung Allergiker – Falscher Inhalt – Intersnack ruft eine Charge „Chipsfrisch ungarisch“ zurück

Der Snack-Hersteller Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln informiert seine Kunden, dass das folgende Produkt Chipsfrisch ungarisch 175g mit der Chargennummer: LGQ 07 E 25.06.2018 zurückgerufen werden muss. Die in der Codierung genannte Uhrzeit ist dabei unerheblich.

In einigen Packungen wurden statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung ungarisch Produkte der Geschmacksrichtung Sour Cream abgefüllt. Das für den Geschmack Sour Cream verwendete Gewürz enthält das Allergen Milch, das nicht auf der Verpackung deklariert ist.

Betroffener Artikel

Produkt: Chipsfrisch ungarisch

Marke: funny-frisch

Inhalt: 175g

Chargennummer: LGQ 07 E 25.06.2018

Die abgepackte Ware ist von einwandfreier Qualität. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweißallergie leiden. Von allen anderen Personen kann das Produkt bedenkenlos verzehrt werden.

Betroffen sind ausschließlich Produkte mit der oben aufgeführten Chargennummer.

Die Kodierung befindet sich auf der Rückseite der Verpackung in der oberen linken Ecke Intersnack bittet die Verbraucher zu prüfen, ob sie Produkte mit dieser Chargennummer besitzen.

Kundenservice

Die Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG bittet ihre Kunden, die Ware (unfrei) – unter Angabe des Absenders – an folgende Adresse zu schicken. Selbstverständlich wird das erworbene Produkt ersetzt.

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

“Chipsfrisch ungarisch“

Erna-Scheffler-Str. 3

51103 Köln

Deutschland

Produktabbildung: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH



