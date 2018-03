Rückruf: Cadmium – Out of the blue ruft „Stimmungsring mit Delfin“ zurück

Out of the blue informiert über den Rückruf des Artikels „Stimmungsring mit Delfin“ aufgrund einer zu hohen Belastung mit Cadmium. Ausgeliefert wurde die Ware an den Handel von November 2015 bis Mai 2016. Die Ringe wurden in Verkaufsdisplays (siehe untenstehende Abbildung) angeboten.

Betroffen ist nach Unternehmensangaben ausschließlich die Charge 20005. Verbraucher dürften allerdings kaum das direkt am Ring angebrachte Etikett mit der Chargennummer aufbewahrt haben.

Wir empfehlen die Entsorgung bzw. Rückgabe im Handel

Betroffener Artikel

Artikel: Stimmungsring mit Delfin

Artikel-Nr. 61/2164

Charge: 20005

Lieferzeitraum: November 2015 – Mai 2016

Befund: Erhöhte Werte von Cadmium

Verbraucher, die das Produkt erworben haben, sind aufgefordert, das Produkt nicht mehr zu benutzen und in den Handel zurückzubringen oder zu vernichten.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: recall@ootb.de

Produktabbildungen: Out of the blue

Infobox Cadmium Wegen der hohen Toxizität von Cadmium nimmt dessen Bedeutung ab. Seit Dezember 2011 ist es in Schmuck, Legierungen zum Löten und in PVC in der Europäischen Union verboten. Cadmium ist als sehr giftig und seine Verbindungen von gesundheitsschädlich (wie Cadmiumtellurid) über giftig (z. B. Cadmiumsulfid) bis sehr giftig (so bei Cadmiumoxid) eingestuft; außerdem besteht begründeter Verdacht auf krebsauslösende Wirkung beim Menschen. Eingeatmeter cadmiumhaltiger Staub führt zu Schäden an Lunge, Leber und Niere.

Seit Dezember 2011 gilt ein strengeres Verbot für Cadmium in Kunststoffen, Farben, Stabilisierungsmitteln sowie bei bestimmter Metallverarbeitung per REACH-Verordnung, Eintrag 23 in Anhang XVII. Mit dem 10. Dezember 2011 wurde das Verbot auf cadmiumhaltige Lote beim Löten und der Erzeugung und das Inverkehrbringen cadmiumhaltigen Schmucks ausgedehnt. wikipedia.de



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

