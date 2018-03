Rückruf: Schimmelpilze – Manner ruft „CASALI Schokoeier mit Bananencreme gefüllt“ zurück

Die Josef Manner & Comp. AG ruft das Oster-Produkt „CASALI Schokoeier mit Bananencreme gefüllt“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2018 zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann Aufgrund vereinzelter Funde von Schimmelpilzbefall nicht ausgeschlossen werden, dass die genannten Produkte eine mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung darstellen. Von einem Verzehr wird daher abgeraten.

Betroffener Artikel

CASALI Schokoeier mit Bananencreme gefüllt

Inhalt: 6 Stück Eier im Kunststoffbeutel

Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2018

Chargennummern: alle

CASALI Schokoeier mit Bananencreme gefüllt

Inhalt: 80 Stück Eier in der Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2018

Chargennummer: L51177349

Produkte mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. anderer Chargennummer sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

Alle anderen Produkte aus dem Casali Ostersortiment können weiterhin bedenkenlos konsumiert werden.

„Betroffene Produkte wurden umgehend für den Verkauf gesperrt. Konsumenten, die ein Produkt mit oben angeführten Daten gekauft haben, können dieses am Postweg (mit Angabe der Absenderadresse) an das Konsumentenservice retournieren. Selbstverständlich erhalten unsere Konsumenten auch ohne Kaufbeleg ein Ersatzprodukt“, so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung

Josef Manner & Comp. AG

Konsumentenservice

Wilhelminenstraße 6

1171 Wien

Bei Fragen zum Thema steht das Konsumentenservice Team von Mo-Do 8-18 Uhr, Freitag 8-13:30 Uhr unter der Telefonnummer 01/48822-3666 (Österreich) oder per Email team@manner.com zur Verfügung.

Quelle und Produktabbildungen: Josef Manner & Comp. AG

Infobox Mykotoxine Ochratoxin A ist ein Mykotoxin mit karzinogenen und möglicherweise neurotoxischen Eigenschaften. Es wird auch mit Nierenerkrankungen beim Menschen in Verbindung gebracht. Ochratoxin A (OTA) ist ein Mykotoxin, das von verschiedenen Schimmelpilzarten der Gattungen Penicillium und Aspergillus gebildet wird, die in der Natur weit verbreitet vorkommen. Mykotoxine wie OTA bilden sich während des Pflanzenwachstums, meistens entstehen sie jedoch später bei der Lagerung und sind als Kontaminanten in Massenerzeugnissen bekannt. Die Hauptquelle sind Getreide und Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Kaffee, Bier, Traubensaft, Rosinen und Wein, Kakaoprodukte, Nüsse und Gewürze. OTA findet sich außerdem in Tierfutter aus aller Welt, während OTA in Fleisch, Milch und Eiern vernachlässigbar für die Exposition des Menschen angesehen wurde. (Quelle: http://www.efsa.europa.eu/) Aflatoxine sind natürlich vorkommende Pilzgifte (Mykotoxine), die erstmals beim Schimmelpilz Aspergillus flavus nachgewiesen wurden. Sie wurden entsprechend nach dieser Art benannt („A-fla-toxin“). Aflatoxine können jedoch auch von anderen Arten der Gattung Aspergillus wie Aspergillus parasiticus, Aspergillus tamarii, Aspergillus nomius und weiteren Arten gebildet werden.

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

