Rückruf: Verbrennungsgefahr – Whirlpool ruft KitchenAid Wasserkocher zurück

Whirlpool ruft elektrische Wasserkocher der Marke KitchenAid in verschiedenen Farben zurück. Dies teilt die US Verbraucherschutzbehörde CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission) mit. Der Meldung zufolge kann sich der Griff vom Wasserkocher lösen, wodurch heißer Inhalt verschüttet werden kann. Es besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen oder Verbrühungen. Whirlpool liegen bereits 79 Berichte vor, wo sich der Griff gelöst hatte. In vier Fällen kam es zu schweren Verbrennungen. Allein in Nordamerika sind rund 81.000 Geräte von dem Rückruf betroffen.

KitchenAid Wasserkocher werden auch in Deutschland – zumindest über den Onlinehandel – angeboten.

Verbraucher, die einen solchen Wasserkocher gekauft haben, sollten unbedingt die Seriennummer überprüfen und bei Betroffenheit diesen auf keinen Fall mehr verwenden

Betroffener Artikel

Produkt: KitchenAid Wasserkocher

Farben: stainless steel, red, black, white, liquid graphite und cocoa silver

Hersteller: Co-Win Global Ltd, of Hong Kong

Modellnummer Seriennummer KEK1722SX (Stainless) YA325***** bis YA724***** KEK1722ER (Red) YA325***** bis YA724***** KEK1722OB (Black) YA325***** bis YA724***** KEK1722WH (White) YA325***** bis YA724***** KEK1722QG (Liquid Graphite) YA325***** bis YA724***** KEK1722CS (Cocoa Silver) YA325***** bis YA724***** RKEK1722SX (Stainless) YA325***** bis YA724***** RKEK1722ER (Red) YA325***** bis YA724***** RKEK1722OB (Black) YA325***** bis YA724***** RKEK1722WH (White) YA325***** bis YA724***** RKEK1722QG (Liquid) YA325***** bis YA724***** RKEK1722CS (Cocoa Silver) YA325***** bis YA724*****

Die Modell- und Seriennummer sind auf der Unterseite des Gerätes zu finden. Der Schriftzug „KitchenAid“ findet sich auf dem Rand der Basis

Verbraucher können auf der Whirlpool Serviceseite feststellen, ob ihr Gerät von dem Rückruf betroffen ist

Gerät überprüfen >

Quelle: CPSC – Produktabbildung: Whirlpool



