Rückruf: Fremdkörper – Hamfelder Hof ruft Sauerrahmbutter zurück

Die Hamfelder Hof Bauernmeierei GmbH & Co. KG ruft das Produkt Sauerrahmbutter, 250 g zurück. Wie das Unternehmen mitteilt,kann aufgrund eines Produktionsfehlers nicht ausgeschlossen werden, dass sich in der Butter kleine Fremdkörper aus Kautschuk befinden. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann beim Verschlucken eines Fremdkörpers nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Betroffen sind ausschließlich Produkte mit der Bezeichnung Butter aus frischem, regionalem Bioland-Rahm, 250 g mit den MHD: 09.02.18 bis einschließlich 10.03.18

Produkt: Butter aus frischem, regionalem Bioland-Rahm

Sauerrahmbutter

Verkaufseinheit: 250 g

MHD: 09.02.18 bis einschließlich 10.03.18

Kunden werden gebeten, die Butter nicht zu verbrauchen und in der Filiale zurück zugeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Für Rückfragen hat die Hamfelder Hof Bauernmeierei GmbH & Co. KG eine Kundenhotline unter Telefon: 04159 82390 57 eingerichtet, die Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Sonnabend in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu erreichen ist.

verbraucherhotline@hamfelderhof.de

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter, wie auch andere Fremdkörper können zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



