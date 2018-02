Rückruf: Berstgefahr durch Hefegärung – Spitz GmbH ruft Disney Kindersekt zurück

Die S. Spitz GmbH informiert über den Rückruf von Disney Kindersekt des ungarischen Herstellers Vitapress Kft. Vom Rückruf sind ausschließlich die Produkte „Kindersekt Disney Die Eiskönigin“und „Kindersekt Disney Mickey Mouse“ mit untenstehendem Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann es aufgrund einer Hefe-Verkeimung der betroffenen Produkte zu einem Gärungsprozess sowie zu einem erhöhten Flaschen-Innendruck kommen. Das kann zum Platzen der Flasche bzw. zum Abfliegen des Verschlusses führen.

Betroffener Artikel

Produkt: Kindersekt Disney Die Eiskönigin

Traube 0,75 Liter

Mindesthaltbarkeitsdatum 23.10.2019

Kindersekt Disney Mickey Mouse

Traube 0,75 Liter

Mindesthaltbarkeitsdatum 23.10.2019

KundInnen werden daher gebeten, betroffene Flaschen nicht zu öffnen und die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren. Die oben genannten Waren sollten vorsichtig in einer Tüte verpackt und gut verschlossen retourniert bzw. in der Restmülltonne entsorgt werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassenbon erstattet.

Andere Produkte der Disney Kindersekt-Linie sowie andere Produkte der S. Spitz GmbH sind vom Rückruf NICHT betroffen.

Kundenservice

Bei Fragen können sich VerbraucherInnen an die Servicestelle der S. Spitz GmbH unter der österreichischen Nummer +43 (0)7674 616-444 oder per Mail an qm@spitz.at wenden.

Aus Gründen des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit hat die S. Spitz GmbH als Inverkehrbringer der Produkte des Unternehmens Vitapress Kft. bereits die Rückholung aus dem Handel veranlasst.

Wichtiger Hinweis Beim Transport sollte darauf geachtet werden, dass die betroffenen Flaschen keinen großen Erschütterungen ausgesetzt werden. Sinnvollerweise sollte der Transport im Kofferraum durchgeführt werden und der Kasten bzw. Flaschen mit einem Handtuch oder einer Wolldecke abgedeckt werden



