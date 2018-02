Rückruf: Fremdkörper – Schiller ruft regional frische Leberwürstchen via EDEKA zurück

Die Albert Schiller KG ruft vorsorglich aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt „ Schiller Leberwürstchen frisch“ (Einzelgewicht ca. 150g) zurück, das im Zeitraum vom 29.01.2018 bis 02.02.2018 über Bedientheken der nachgenannten EDEKA-Filialen verkauft wurde:

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer der betroffenen Würste ein rotes Plastikteil von ca. 5 mm Breite und 7 mm Länge vorgefunden wurde. Zwar handelt es sich um einen Einzelfund, gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fremdkörper in dem Produkt vorhanden sind. Aus diesem Grund hat sich die Firma Albert Schiller KG dazu entschieden, die betroffene Produktcharge zurückzurufen.

Das betroffene Produkt wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Fremdkörperfundes aus dem Verkauf genommen und die Verbraucher durch Aushänge in den Filialen hierüber informiert.

Betroffener Artikel

Produkt: Schiller Leberwürstchen frisch

Einzelgewicht ca. 150g

Verkaufszeitraum: 29.01.2018 bis 02.02.2018 über nachfolgende EDEKA-Bedientheken

Verkaufsstellen

Matthias Arnold e.K. Bäckerstr. 14 97230 Estenfeld

Michael Gruhle e.K. Grabenstr. 26 08606 Oelsnitz

Gerd Pietschmann e.K. Kitzinger Str. 6 97228 Rottendorf

Einkaufsmarkt Niedergesäß e.K. Rudolf-Breitscheid-Str. 44 08062 Zwickau

FFFrische-Center Höchner GmbH&Co.KG Hoher Markstein 6 97631 Bad Königshofen

Nancy Schwarm e.Kfr. Volksgartenstr. 55 04347 Leipzig

Aktiv-Markt Michael Stadter GmbH Moosstr. 82 96050 Bamberg

Rühling GmbH Crailsheimer Str. 5 74585 Rot am See

RADUCAN METZGEREI Mergentheimer Str. 97232 Giebelstadt

Olaf Birger e.K. Dr.-Robert-Pfleger-Str. 1 96052 Bamberg

Aktiv-Markt Joachim Liebe e.K. Seeflurstr. 1 97353 Wiesentheid

Stefan Preller e.K. Bimbacher Str. 7 97516 Oberschwarzach

Spiegel GmbH Bahnhofstr. 10 97234 Reichenberg

Lebensmittelm. Werner GmbH&Co.KG Bachstr. 1 96247 Michelau

Frischecenter Ralf Then e. K. Kastanienallee 16 97616 Bad Neustadt

Simone Görner e.K. Irkutsker Str. 1 09119 Chemnitz-Kappel

Bernd Burkard e.K. Hafenstr. 2 91301 Forchheim

Döring Arno e.K. Starkenfeldstr. 21 96050 Bamberg

Denisa Geuß Am Weihbach 1 98673 Eisfeld

Verbrauchern, die das genannte Produkt im Zeitraum vom 29.01.2018 bis 02.02.2018 in den vorgenannten Filialen gekauft haben, wird von dem Verzehr des Produktes abgeraten.

Andere Produkte der Firma Albert Schiller KG bzw. andere Chargen des Produktes, die nicht in den vorgenannten Filialen verkauft wurden, sind nicht betroffen.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können dieses in den jeweiligen Märkten zurückgeben und erhalten eine Erstattung des Kaufpreises, selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 09281/73081-0 von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr telefonisch zur Verfügung

Produktabbildung: Albert Schiller KG

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

