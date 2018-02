Rückruf: Erhöhte Bleiwerte – Bozita ruft Hundefutter zurück

Rückruf von Bozita Naturals Elch, Hundefutter Nass in 370g Tetra mit Haltbarkeitsdatum 22.05.2019 und 18.05.2019. Grund für den Rückruf der aufgeführten Produktionschargen sind erhöhte Bleiwerte im Futter. Der zugelassene Maximalgehalt in Alleinfuttermitteln für Hunde für Blei ist 5 mg/kg. Die gemessenen Werte an den beiden Produktionstagen sind 10.5 (+/- 3.2 Messvarianz) mg/kg.

Betroffener Artikel

Produkt: Bozita Naturals Elch, Hundefutter Nass

Inhalt: 370g Tetra

Haltbarkeitsdatum 22.05.2019 und 18.05.2019

Grund: erhöhter Bleigehalt

Wie das Unternehmen mitteilt, ist die Ursache derzeit noch nicht bekannt. „Wir rufen alle betroffenen Produkte zurück und untersuchen die Ursachen“, sagt Pernilla Kraft, Qualitätsmanagerin bei Bozita.

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass das jeweils gesetzlich festgelegte Maximum in den Rohmaterialien nicht überschritten wird. Wir analysieren unsere Produkte auf regelmässiger Basis auf Bleigehalt.

Bozita bedauert diesen Vorfall und bittet Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, dieses zu entsorgen und unseren Kundendienst für weitere Information und Unterstützung zu kontaktieren.

Kundenservice

Der Bozita Kundendienst kann per Telefon 040 – 734 307 91 oder per Email an info@bozita.com kontaktiert werden.

Bozita ist Teil von Doggy AB in Vårgårda, Schweden

Infobox Blei Blei reichert sich selbst bei Aufnahme kleinster Mengen, die über einen längeren Zeitraum stetig eingenommen werden, im Körper an, da es z. B. in Knochen eingelagert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden wird. Blei kann so eine chronische Vergiftung hervorrufen, die sich unter anderem in Müdigkeit, Abmagerung und Defekten der Blutbildung, des Nervensystems und der Muskulatur zeigt. Im Extremfall kann die Bleivergiftung zum Tod führen. mehr bei wikipedia >

Produktabbildung: Bozita – Doggy AB Schweden



