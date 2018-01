Rückruf in Österreich: Glassplitter in JA! NATÜRLICH Tomatenprodukten via Rewe

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die REWE International AG hat am 26.01.2018 einen Rückruf des gesamten Warenbestandes aus der Produktreihe JA! NATÜRLICH Tomatenprodukte im Glas veranlasst. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung durch Glasfragmente in den Produkten.

Ja! Natürlich ist eine Handelsmarke des Lebensmittelkonzerns Rewe International in Österreich. Sie ist nicht mit der deutschen Rewe-Handelsmarke Ja! zu verwechseln!

Betroffener Artikel

Betroffen sind folgende Tomatenprodukte im Glas

JA! NATÜRLICH PASSATA 690G

JA! NATÜRLICH POLPA 690G

JA! NATÜRLICH SUGO BASILICO 530G

JA! NATÜRLICH SUGO TOSCANA 330G

JA! NATÜRLICH SUGO ARRABBIATA 330G

JA! NATÜRLICH POLPA RUSTICA 410G

JA! NATÜRLICH POMODORI IN PEZZI 410G

JA! NATÜRLICH POMODORI PELATI 530G

JA! NATÜRLICH PASSATA BASILICO 410G

JA! NATÜRLICH SUGO BASILICO 330G

Aufgrund möglicher Verunreinigung durch Glasfragmente wird vom Verzehr dieser Produkte abgeraten!

KundInnen, die betroffene Tomatenprodukte im Glas bereits erworben haben, können diese ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren.

Kundenservice:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den „Ja! Natürlich“ Kundenservice unter Tel-Nr. +43 (0)2236/600 6950 oder per Mail an info@janatuerlich.at.

Quelle: REWE International AG

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

