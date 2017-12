Warnung: Stecknadeln in Backwaren einer Kaufland-Filiale in Offenburg

In Backwaren eines Kaufland Marktes in Offenburg wurden wiederholt Stecknadeln gefunden. Bereits am 17. Dezember wurde in einem Bagel eine Stecknadel entdeckt. Nun wurde von Kunden ebenfalls eine Stecknadel in Aufbackbrötchen gefunden.

Kaufland hat nun Medienberichten zufolge einen Warnhinweis für zwei Backprodukte herausgegeben, sofern diese vor dem 17. Dezember in der Kaufland-Filiale in der Marlener Straße in Offenburg gekauft wurden. Kunden können diese Produkte in jeder Kaufland Filiale gegen Kaufpreiserstattung zurückgeben

Betroffene Artikel

Artikel: Yummie Bakery Bagels Natur

Hersteller: MaBu Bakery

EAN-Nummer 4049921122992

Artikel: Gemischte Brötchen

Hersteller: Harry Brot

EAN-Nr. 4071800044750

Betroffen ist derzeit ausschliesslich Ware der Kaufland Filiale in der Marlener Straße in Offenburg



