Sicherheitshinweis und Verkaufsstop für Specialized 2018er Allez Modelle

Specialized hat einen Verkaufsstop für einige Allez Modelle aus dem Modelljahr 2018 veranlasst. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass einige Allez Modelle aus dem Modelljahr 2018, Allez Base, Allez Elite und Allez Sport, einen Produktionsfehler in der Gabelkrone aufweisen könnten, der die Sicherheit der Fahrer gefährden könnte. „Daher haben wir uns entschlossen, einen Verkaufsstopp einzuleiten, um einen Austausch der Gabel an den betroffenen Rädern vornehmen zu können.“ so das Unternehmen in einer Stellungnahme

Betroffener Artikel

Produkt: Fahrrad

Modelle: Allez Base, Allez Elite und Allez Sport

Modelljahr: 2018

Besitzer betroffener Allez Base, Allez Elite oder Allez Sport Räder werden aufgefordert, diese ab sofort nicht mehr zu nutzen

Weitere Informationen zum Verkaufsstopp sowie zum Austausch betroffener Gabeln finden sie hier

Specialized informiert >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

