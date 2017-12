Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilze in „Totally Me, Töpfer-Set“ von Toys’R’Us

Toys’R’Us warnt vor dem Artikel „Totally Me, Töpfer-Set“. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich in dem der Packung beiliegenden Ton Schimmelpilze befinden. Hierdurch besteht Gesundheitsgefahr, vor allem bei Kindern mit beeinträchtigtem Immunsystem drohen Atemwegsbeschwerden. Angeboten wurde das Set in D/A/CH

Das Unternehmen bittet alle Käufer des Töpfer-Sets, dieses umgehend aus der Reichweite von Kindern zu entfernen und nicht zu verwenden

Betroffener Artikel

Produkt: Totally Me, Töpfer-Set

SKN: 799877

MFR AD11244 / 190587012036

Verkaufszeitraum: März 2017 bis Oktober 2017

Andere Produkte sind nicht betroffen.

Vorhandene Töpfer-Sets können selbstverständlich gegen Kaufpreiserstattung in jeder Toys’R’Us Filiale zurückgegeben werden.

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Toys’R’Us unter:

Für Kunden aus Deutschland und Österreich: +49(0)2215972-467

Für Schweizer Kunden: 044 8352635

Produktabbildung: Toys’R’Us



