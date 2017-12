Rückruf: mögliche Brandgefahr – KiK ruft „Teelichthalter in Tannenbaumform“ zurück

Die KiK Textilien und Non-Food GmbH nimmt den Artikel „Teelichthalter in Tannenbaumform“ zum Preis von 4,99 EUR aus dem Verkauf und bittet Kunden um Rückgabe. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass sich das Wachs des oberen Teelichts so stark erhitzt, dass es zu einer eigenständigen Flammenbildung kommt.

Kunden werden dringend gebeten, das Produkt nicht weiter zu verwenden.

Betroffener Artikel

Artikel: Teelichthalter Tannenbaum

Farben: gold und silber

Preis: 4,99 €

Auftrag: 1055232

WGR: 625

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes bittet das Unternehmen alle Kundinnen und Kunden die den Teelichthalter in Tannenbaumform bereits gekauft haben, diesen nicht mehr zu verwenden.

KiK bittet Kundinnen und Kunden betroffene Artikel in den KiK-Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet

Verbraucherservice

Kunden-Hotline: 0049 (0) 2383/ 95- 4521

Quelle und Bilder: KiK Textilien und Non-Food GmbH



