Rückruf in Österreich: Salmonellen in Toni’s Freilandeiern mit Erzeugercode 1-AT-3551199

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Eier sind wegen Salmonellen nicht zum Verzehr geeignet und werden zurückgerufen.

Die Toni’s Handels GmbH ruft Toni’s Freilandeier mit dem Erzeugercode 1-AT-3551199 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Zuge der regelmäßigen tierärztlichen Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe hinsichtlich Salmonellen, bei einem der rund 100 Erzeugerhöfe ein positiver Salmonellenbefund nachgewiesen.

Vom Verzehr der betroffenen Freilandeier wird daher dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

SPAR:

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg M, MHD 01.12.2017, KN: 260004

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg L, MHD 01.12.2017, KN: 2601587

PENNY:

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg M, MHD 30.11.2017, KN: 260021

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg M, MHD 30.11.2017, KN: 260016

BILLA/ADEG:

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg M, MHD 03.12.2017, KN: 718054

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg L, MHD 03.12.2017, KN: 718056

Toni’s Freilandeier 6 Stk/Pkg L, MHD 03.12.2017, KN: 718089

Toni’s Freilandeier 10 Stk/Pkg Mind. Gew. 450g, MHD 03.12.2017, KN: 718055

Toni’s Freilandeier 10 Stk/Pkg Mind. Gew. 450g, MHD 03.12.2017, KN: 718088

Die Freilandeier stammen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb mit dem Erzeugercode auf dem Ei: 1-AT-3551199.

Andere Produkte der Toni’s Handels GmbH sind vom Rückruf nicht betroffen.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit wurden nach Bekanntwerden des positiven Befundes, KEINE Eier des betroffenen Betriebes zur Auslieferung gebracht. Sämtliche Eier, die sich vom betroffenen Legehennenhalter im Umlauf befinden, wurden vor der amtlichen Probenziehung ausgeliefert.

Toni´s Freilandeier werden von rund 100 Bauern in kleinstrukturierter Landwirtschaft unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen und nach den höchsten Tierschutz-Standards erzeugt. Jährlich werden bei den Betrieben rund 550 Salmonellenproben durch die Betreuungs-, bzw. Amtstierärzte gezogen und untersucht. Die Anzahl der Untersuchungen ergeben sich aus der Anzahl der Ställe bzw. Herden. Das bedeutet, dass laut der Geflügel- und Hygieneverordnung jede Herde alle 15 Wochen routinemäßig auf Salmonellen getestet wird.

Im Zuge der regelmäßigen tierärztlichen Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe, hinsichtlich Salmonellen, wurde bei einem der rund 100 Bauernhöfe ein positiver Salmonellenbefund nachgewiesen. Vom Verzehr der betroffenen Freilandeier wird daher dringend abgeraten.

Toni’s Qualitätsmanagement

Toni’s Freilandeier steht für die höchsten Tierschutzstandards und artgerechte Hühnerhaltung. Darüber hinaus zählen Aspekte der Lebensmittelsicherheit und Frische zu den höchsten Anforderungen an Toni‘s Produktqualität.

Grundsätzlich werden Legehennenbestände ab 350 Tieren bereits bei der Einstallung vorsorglich gegen Salmonellen geimpft (per Schluckimpfung über das Trinkwasser). Das bedeutet, dass bei Toni’s alle Legehennen entsprechend geimpft werden. Auch in diesem vorliegenden Fall war die Salmonellenkontrolle der Herde bei Einstallung negativ. Strenge Dokumentation und die Zusammenarbeit der handelnden Stellen gewährleisten ein rasches Eingreifen und höchste Lebensmittelsicherheit für unsere Konsumenten.

Kundeninformation

Die Toni’s Handels GmbH und die österreichischen Lebensmittelhändler ermöglichen allen Kunden eine Rückgabe der betroffenen Artikel, in den entsprechenden Filialen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassazettel rückerstattet. Toni’s Freilandeier entschuldigt sich bei allen Betroffenen für entstandene Unannehmlichkeiten.

Kundenservice

Selbstverständlich steht das Team von Toni’s Freilandeier bei Fragen zur Verfügung und ist von Montag bis Freitag von 8:00-16:30 Uhr gerne unter: +43 3512 85725 oder office@tonis.at für Sie da.

Sicherheit und Hygiene

Salmonellen sind Bakterien, deren Übertragung hauptsächlich durch den Verzehr roher oder ungenügend erhitzter Lebensmittel tierischen Ursprungs erfolgt. Eine Kreuzkontamination von möglichen Salmonellenträgern auf andere rohe oder ungekochte Lebensmittel, muss im Besonderen beachtet werden. In diesem Bezug werden Konsumenten zum sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln in der Küche aufgerufen. Rohe Eier am besten im Kühlschrank, getrennt von anderen Lebensmitteln lagern, um Übertragungen von Mikroorganismen auf andere Lebensmittel zu vermeiden. Salmonellen befinden sich hauptsächlich auf der Eischale. Daher wird eine Reinigung von Händen, Arbeitsgeräten und Arbeitsflächen nach der Verwendung von Eiern empfohlen. Besonders gefährdet sind neben älteren Menschen, vor allem Kleinkinder, Schwangere und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Rückfragen & Kontakt:

Toni’s Handels GmbH

Glein 14, A-8720 Knittelfeld

www.tonis.at

Produktabbildungen: Toni’s Handels GmbH

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



