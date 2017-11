UPDATE – Rückruf: Salmonellen – Brüning ruft „Suntree“ ganze Mandelkerne zurück

UPDATE 29.11.17 – Jetzt auch die 1kg Packung betroffen – siehe unten

Aufgepasst in der Weihnachtsbäckerei! Die Heinrich Brüning GmbH informiert über den Rückruf von Mandelkernen, nachdem im Rahmen einer Kontrolle in einer Probe Salmonellen nachgewiesen wurden. Betroffen ist die im Sommer 2017 produzierte Ware der Bezeichnung „Suntree Mandelkerne ganz in der 200g und 1kg Packung“.

Betroffener Artikel

Betroffen ist nach Unternehmensangaben ausschließlich die Ware mit dem auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckten Daten:

Produkt: Suntree Mandelkerne ganz

Inhalt: 200g

MHD: 15.04.2018

Charge / Lot: L74107

NEU – Produkt: Suntree Mandelkerne ganz

Inhalt: 1000g

MHD: 15.03.2018

Charge / Lot: L74014

Weitere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice der Heinrich Brüning GmbH unter der Rufnummer 0176 – 24 94 24 86 von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr oder unter der email-Adresse kundenfragen@bruening-suntree.de.

Produktabbildung: Heinrich Brüning GmbH

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download