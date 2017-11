TV-Tipp für Kids: „Löwenzahn“-Folge Rotz und Co. – Nichts für schwache Nerven

1980 entstand im ZDF die Idee, eine Umweltsendung für Kinder zu entwickeln. Noch im gleichen Jahr begannen die Dreharbeiten für „Löwenzahn“ mit Peter Lustig. 2006 übernahm Guido Hammesfahr die Rolle des Bauwagenbewohners.

„Löwenzahn“ vermittelt Wissen in witzigen und spannenden Geschichten. In der Sendung geht es um mehr als bloße Aha-Effekte, stattdessen bietet jede Folge Einblicke in Gesamtzusammenhänge. Die fesselnden Erlebnisse von Fritz und Keks begeistern Kinder und sie lernen dabei, ohne es zu merken. Und nicht zuletzt regt das Gesehene den Spaß am eigenen Forschen und Entdecken an. Die fiktionale Rahmenhandlung wird angereichert mit Animationen und Dokumentationen, die die Sachverhalte veranschaulichen.

„Löwenzähnchen“, das Spin-off für die jüngsten Zuschauer, bietet Witziges und Wissenswertes über Tiere vor der Haustür. Mit Hund Keks können schon Vorschulkinder die Natur erkunden. Tiere sprechen und erzählen von sich – wie sie leben, was sie brauchen und wie sie groß werden. Zusammen mit Keks singen sie in jeder Folge sein Lieblingslied zum Mitmachen.

Die Stimme von Keks ist Comedian, Schauspieler und Autor Oliver Kalkofe.

Redaktion: Margrit Lenssen, Suse Kaupp