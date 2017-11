Rückruf: Plexiglassplitter – Hersteller Weizenfladenbrot „ANTEP 8 Dürüm“ zurück

Die Snack Food Poco Loco informiert über den Rückruf von 800-Gramm-Packungen Weizenfladenbrot der Bezeichnung „ANTEP 8 Dürüm“. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Plexiglasstücke in dem Produkt befinden könnten. Das betroffene Produkt wurde in Hessen sowie in Teilen von Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: Weizenfladenbrot

Bezeichnung / Marke: ANTEP 8 Dürüm

Inhalt: 800-Gramm-Packungen

Mindesthaltbarkeitsdatum: 6. Juni 2018

Verbraucher, die eines der betroffenen Produkte gekauft haben, können dies gegen Kaufpreiserstattung in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



