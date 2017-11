Rückruf: Kann Gluten enthalten – Lubs ruft glutenfreien Rohkostriegel zurück

Die Lubs GmbH informiert über den Rückruf des glutenfreien Rohkostriegel „Lubs Rohköstlich Kakao Minze Protein“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer internen Kontrolle festgestellt, dass sich vereinzelt glutenhaltige Getreidekörner in einem Rohstoff befinden, der in dem genannten Produkt verarbeitet wurde.

Gluten kann bei Personen mit Zöliakie zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Für Menschen ohne eine Glutenunverträglichkeit ist das Produkt zum Verzehr geeignet!

Betroffener Artikel

Artikel: Lubs Rohköstlich Kakao Minze Protein

Mindesthaltbarkeitsdaten: 25.07.18, 24.08.18

EAN-Code: 4021246101319

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Produkte sind nicht betroffen!

Kundenservice

Verbraucherfragen werden per E-Mail an info@lubs.de oder telefonisch an 0451-586067-0 beantwortet

Produktabbildung: Lubs GmbH



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

