Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzgift in „Trader Joe’s Feigen“ via Aldi-Nord

Winterzeit ist Kohlzeit: Jetzt ist der Wirsing besonders würzig

Wirsing ist reich an Vitamin C und stärkt dadurch gerade in der dunklen Jahreszeit das Immunsystem. Zudem enthält der Kohl Provitamin A, Vitamin B6 und E, Folsäure sowie Kalium, Kalzium und Eisen, wertvolle Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

Gefährlicher Winterspaß – Kinderunfällen vorbeugen

Um gefahrlos durch den Winterspaß zu kommen ist auch die richtige Wintersportart für das richtige Alter entscheidend: Skifahren und Schlittschuhlaufen sollten Kinder frühestens ab vier Jahren ausprobieren